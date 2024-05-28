Ситуация с отключениями света станет еще хуже: в каком месяце придется тяжелее всего

Летом в украинской энергосистеме ожидается дефицит – украинцы уже пересекли минимум потребления электроэнергии, поэтому в дальнейшем оно будет только увеличиваться. Тяжелее всего придется в июле – именно в этом месяце ожидается наибольшее потребление при уменьшении генерации.

Об этом OBOZ.UA узнал у начальника Департамента балансовой надежности НЭК "Укрэнерго" Романа Грабчака на презентации 28 мая. Чиновник отметил, что "Укрэнерго" уже передало Министерству энергетики соответствующие сценарии, совпадающие со сценариями независимых экспертов.

"Действительно, в течение лета прогнозируется наличие дефицита. Это обусловлено сезонным приростом потребления (минимум потребления весенне-летнего сезона уже прошли). Далее потребление будет расти. Мы вынуждены ограничивать потребление, падает доступность гидроресурсов, являющихся источником гибкости системы, соответственно больше дефицита" , – говорит Грабчак.

Он пояснил, что в летний период увеличивается использование охлаждающих устройств, а гидрогенерация – наоборот, снижается. На атомную энергетику также нельзя положиться, поскольку именно в летний период обычно происходит плановый ремонт энергоблоков АЭС. Между тем , многие ТЭС все еще не восстановили после российских ракетных ударов.

" Самым тяжелым месяцем пока считается июль - когда уже нет достаточно воды, и хорошо, если будет по средним многолетним показателям", - пояснил Грабчак.

Ситуацию может улучшить рост тарифов, поскольку это увеличит привлекательность украинского рынка для поставщиков из Европы. Поскольку перепродавать Украине электроэнергию из Европы не так выгодно, ее передача используется далеко от предела мощности.

Отключения света станут частью жизни украинцев

В то же время, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью "Апострофу" объяснил отключение света утром и вечером тем, что россияне сосредоточились на ударах по маневровым мощностям и уничтожили уже более 8 ГВт (или 40% всех имеющихся в системе) генерирующих мощностей.

Частично покрывать дефицит удается благодаря импорту энергии из соседних стран. Это закрывает до 1,7 ГВт потребностей Украины.

"Надо готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни. Однако, по моему мнению, летние отключения энергии не позволят ни гражданам, ни предприятиям, ни органам власти забыть о том, что впереди нас ждет зима, когда наличие или отсутствие электроэнергии будет иметь гораздо большее значение для жизни страны. Осознание проблем уже сегодня должно побуждать всех причастных к подготовке к зиме работать с утроенной энергией и не откладывать на осень работы по восстановлению поврежденного оборудования, строительству новых мобильных станций и котельных", - отметил Бойко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине нет ни одной области, где отключения продолжались бы короче, чем в других или в которой можно было бы их не применять. Поэтому в "Укрэнерго" называют зиму 2024/25, зима 2024-25 большим испытанием для украинской энергетики.

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