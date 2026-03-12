Не дотянули до стандартов НАТО: в США возмутились из-за нового госбюджета Чехии

Чешские парламентарии одобрили обновленный бюджет на 2026 год с существенным переформатированием госрасходов. Средства, заложенные на оборону, сократились до 154,8 миллиарда крон (7,3 миллиарда долларов), или всего 1,73% валового внутреннего продукта страны.

Как отметили журналисты Reuters, это ниже целевого показателя для членов НАТО в 2% ВВП; тем более, что в прошлом году участники Североатлантического альянса обязались нарастить эти расходы до 3,5% ВВП плюс 1,5% на другие инвестиции, связанные с обороной, в течение следующего десятилетия. В Соединенных Штатах раскритиковали решение Праги.

Как отреагировали в Вашингтоне

Новый бюджет через нижнюю палату парламента протолкнуло правительство премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который находится у власти с декабря.

Министерство финансов утверждает, что общие расходы на оборону якобы достигнут 2,07% ВВП, но это включает средства, предназначенные для других целей (например, для Министерства транспорта на дорожные проекты). У НАТО могут возникнуть вопросы относительно такой трактовки оборонных проектов.

Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер в четверг, 12 марта, напомнил властям Чехии об обязательствах, вытекающих из членства государства в военном блоке.

"Все союзники должны приложить все усилия и выполнить Гаагское обязательство по обороне (речь идет о показателях в 3,5% плюс 1,5% ВВП. – Ред.). Эти цифры не являются произвольными. Они касаются соблюдения требований момента, а показатель этого требования составляет 5% как стандарт. Никаких оправданий, никаких отказов", – написал американский дипломат на платформе X (Twitter).

Что предшествовало

Андрей Бабиш, чья популистская партия ANO победила на выборах в 2025 году, заявил в феврале, что Чехия "точно не" на пути к увеличению основных расходов на оборону до целевого показателя 3,5%. Он считает, что нужно делать другие акценты, к примеру, на здравоохранении.

В четверг, 12 марта 2026-го, на заседании парламента премьер защищал проект обновленного государственного бюджета, когда его спросили об обязательствах по расходам на оборону. По его словам, Чехия вложит в оборону примерно столько же денег, сколько и другие члены Североатлантического альянса.

"Мы, конечно, выполним свои обязательства перед НАТО", – заверил политик.

Президент Петр Павел заявил, что сокращение оборонных расходов рискует потерей доверия со стороны союзников, но он дал понять, что не будет накладывать вето на обновленный бюджет.

Посол США в Праге Николас Меррик на прошлой неделе заявлял, что Чешская Республика может опуститься на последнее место в рейтинге оборонных расходов НАТО.

