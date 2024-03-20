Протесты фермеров охватили всю Польшу: заблокированы трассы и улицы, ситуация на границе обостряется. Фото, видео

В среду, 20 марта, фермеры вышли более чем на 50 тыс. акций протеста по всей Польше. Забастовщики блокируют дороги сельскохозяйственной техникой в пяти сотнях населенных пунктов и на подъездах к ним. Также продолжается блокада границ, в ходе которой начинают останавливать пассажирские автобусы. Протестующие выступают против "Зеленого курса" Европейского Союза (ЕС), импорта агропродукции из Украины и в целом "драматической ситуации" в сельском хозяйстве.

Об этом сообщает RMF24. Всех, кто находится в Польше, просят по возможности избегать использования личного транспорта и пересесть на общественный, так как по всей стране наблюдаются проблемы с движением автотранспорта. Фермеры же предлагают горожанам "провести этот день с ними", ведь люди все равно не могут доехать до работы и учебных заведений.

Въезд в Варшаву утром 20 марта блокировали около 50 тракторов и 200 митингующих. Но акции протестов проводятся не только на трассах, но и в центрах многих городов. Например, в Гданьске толпа фермеров направилась к местной администрации.

Впрочем, на места протеста допускаются общественный и служебный транспорт. Не исключено, что после часов пик личные автомобили будут пропускать в течение 30 минут, затем перекрывать дороги на час. В целом ожидается, что акции протеста продлятся до самого вечера, в некоторых местах их окончание запланировано на 22:00. Хотя есть и исключения: в части городов фермеры собираются разойтись после обеда.

Ситуация на границе Польши и Украины напряженная. Как сообщил спикер Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко, польские фермеры собираются заблокировать движение пассажирских автобусов. Речь идет о пункте пропуска "Медыка – Шегини". О том, как долго продлится такая блокада, пока не сообщается.

Протесты продолжаются даже несмотря на то, что фермеры уже подписали соглашение с Министерством сельского хозяйства Польши. В договоренность вошло условие сохранить эмбарго на зерно из Украины (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник), которое фактически действует еще с сентября 2023 года.

Кроме того, предполагается, что будет дополнительно регулироваться и доступ на польский рынок круп, сахара, птицы, яиц и фруктов из Украины. Один из пунктов предусматривает, что министр сельского хозяйства должен попросить премьер-министра Дональда Туска приостановить транзит сельхозпродукции из Украины, на которую распространяется эмбарго.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина из-за блокады границы польскими фермерами только за февраль 2024 года недополучила 7,7 млрд грн – сумму, сравнимую со стоимостью 385 тыс. FPV-дронов. Эти средства должны были попасть в государственный бюджет и полностью направлены на финансирование безопасности и обороны, как и другие таможенные поступления. То есть блокада подрывает способности Украины финансировать армию.

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