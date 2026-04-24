В Украину вернутся не все беженцы: сколько граждан готовится принять правительство

В ООН оценивают количество украинских беженцев за рубежом в 5,9 млн человек, но после завершения войны вернуться могут лишь около 2 млн из них. В правительстве планируют поощрять их не индивидуальными выплатами, а развитием инфраструктуры и доступа к социальным услугам.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. Он уверен, что среди решающих факторов, влияющих на решение – ситуация с безопасностью, жилищная ситуация, доступ к работе, образованию и медицине.

"После завершения активных боевых действий в Украину планируют вернуться около 2 млн человек. Наши громады должны быть способны принять такое количество новых жителей, которые будут нуждаться в доступе к соответствующим социальным услугам и инфраструктуре. Именно поэтому важно сосредоточиться не на индивидуальной помощи тем, кто возвращается, а на поддержке общин", – сказал Денис Улютин.

Он уверен, что от такого подхода выиграют все украинцы, поскольку решение возвращаться или нет граждане за рубежом будут принимать, сравнивая условия жизни за рубежом и в Украине, учитывая совокупность факторов – от безопасности до доступа к работе, образованию, медицине и жилью.

Поэтому Улютин называет важным направлением работы развитие Центров единства за рубежом, где можно будет получить консультации о возможностях в странах пребывания или в Украине. Сейчас в Европе действует единый Центр единства – в Берлине, где уже можно получить ряд услуг:

консультации по вопросам пенсий, жилищных субсидий, льгот и социальной помощи от Пенсионного фонда Украины;

консультации для тех, кто возвращается в Украину от УВКБ ООН;

практическую помощь по пребыванию в Германии от Украинского консультационного центра ICMPD;

предконсульскую подготовку от украинского консульства.

Следующие центры планируют открыть в Швеции (Стокгольм), Чехии (Прага) и Испании (Торревьеха).

