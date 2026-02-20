НБУ выводит из обращения банкноты: какие подлежат изъятию со 2 марта 2026 года

В Украине со 2 марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов официально перестанут быть средством платежа. Их полностью заменят соответствующие монеты, которые уже несколько лет находятся в обращении.

Такие купюры перестанут приниматься для наличных расчетов, но изымать их из обращения будут постепенно, а население сможет обменять банкноты на монеты. Об этом объявил Национальный банк Украины (НБУ).

Что именно изменится со 2 марта

С этой даты бумажные купюры номиналов 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 гг:

перестанут приниматься для наличных расчетов;

не будут приниматься торговыми сетями, предприятиями сферы услуг, банками и финансовыми учреждениями;

постепенно будут изыматься из наличного обращения.

Фактически рассчитываться можно будет только монетами указанных номиналов.

Где обменять банкноты

Обменять купюры 1, 2, 5 и 10 грн на оборотные монеты и банкноты других номиналов, которые находятся в обращении:

во всех отделениях банков Украины – до 26 февраля 2027 года включительно;

в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке – сейчас бессрочно.

Обратите внимание! Ограничений по сумме обмена и взимания платы за такой обмен не предусмотрено.

Почему банкноты заменяют монетами

По данным НБУ, бумажные купюры мелких номиналов уже почти не используются в розничной торговле. Средний срок их обращения составляет около 2,5 года, после чего они становятся изношенными и требуют замены. Зато срок службы монет значительно длиннее – примерно 20-25 лет.

Постепенное изъятие банкнот уже началось раньше:

с 1 октября 2020 года – для номиналов 1 и 2 гривни;

с 1 января 2023 года – для номиналов 5 и 10 гривен.

В НБУ отмечают, что переход на монеты уже стал привычным для граждан и не создает неудобств. В то же время это позволяет:

уменьшить расходы государства и банков на печать, обработку, транспортировку и хранение банкнот;

на печать, обработку, транспортировку и хранение банкнот; повысить качество наличности в обращении;

сделать наличные расчеты более удобными для бизнеса и населения.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк также постепенно изымает старые купюры 50 и 200 грн, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении. Банкноты остается платежным средством.

