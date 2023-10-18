НБУ резко повысил курс доллара: впервые за длительное время

НБУ впервые за достаточно долгое время повысил официальный курс доллара – при чем сразу на 13 коп. 18 октября он составляет 36,45 грн. До этого последний раз курс повышали 6 октября – с 36,6 грн до 36,62 грн.

Повысили стоимость наличной валюты и банки – однако только в покупке. Утром 18 октября она составляет в среднем 37,65 грн, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее. В продаже курс остался на прежнем уровне в 38,2 грн.

Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставил ПУМБ – 37,9 грн. Остальные банки:

Креди Агриколь Банк, Сенс Банк – 37,7 грн;

ПриватБанк – 37,25 грн;

Укрэксимбанк – 37,2 грн;

Укргазбанк – 36,3 грн.

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Продает валюту дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. Другие учреждения:

ПУМБ – 38,4 грн;

Укргазбанк – 38,2 грн;

Сенс Банк – 38,15 грн;

Укрэксимбанк – 38 грн;

ПриватБанк – 37,85 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

А вот на черном рынке стоимость доллара практически не изменилась. Здесь ее выставили на среднем уровне 38,04/38,15 грн (покупка/продажа), что:

на 1 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

осталось на том же уровне в продаже.

Прогноз по курсу доллара в сбывается

В целом же, данным в конце прошлой недели прогноз банкиров по курсу доллара, сбывается. Там его ожидали на уровне 37,5–38,5 грн.

В дальнейшем же, по прогнозу, резкого изменения стоимости валюты также происходить не будет. И, по крайней мере, до воскресенья она будет находится в озвученном коридоре.

По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, в целом же фактическая отмена фиксированного курса не стала шоком для рынка. Поэтому, рассказал он OBOZ.UA, "курс остается адекватным, без мгновенных изменений" – ведь диктовать условия для наличного рынка будет "свободный" курс на межбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

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