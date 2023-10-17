Прогноз по курсу доллара в Украине сбывается: что будет происходить с валютой дальше

Вечером 17 октября украинские банки выставили курс наличного доллара на уровне 37,6-38,2 грн. Что соответствует данному раньше в самом банковском секторе прогнозу на текущую неделю (16-22 октбяря) – 37,5-38,5 грн. В дальнейшем же, ожидается, резкого изменения стоимости валюты также происходить не будет – и, по крайней мере, до воскресенья она будет находится в озвученном коридоре.

Как объяснил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в целом же фактическая отмена фиксированного курса не стала шоком для рынка. А потому "курс остается адекватным, без мгновенных изменений" – ведь диктовать условия для наличного рынка будет "свободный" курс на межбанке.

"В течение 2 недель валютный рынок живет в новых условиях. Следующая неделя не станет исключением: "свободный" курс на межбанке будет диктовать условия для наличного рынка. Мы предполагаем, что в течение 16-22 октября коридор допустимых колебаний будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.

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В целом же, отметил он, существует много факторов, так или иначе влияющих на валютный рынок. Украины. В частности:

положительные сдвиги в решении экспорта зерна – новое зерновое соглашение Украины, Молдовы и Румынии, эффективный временный коридор, "который по всем признакам может стать постоянным";

заверение международных партнеров в долгосрочной финансовой поддержке Украины, несмотря на различные политические спекуляции и на беспокойство на Ближнем Востоке;

развитие экономики Украины;

крепкая и достойная "работа" ВСУ по освобождению украинских территорий от врага и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

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