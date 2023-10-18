Каким будет курс доллара через год: украинский бизнес озвучил новый прогноз

Украинский бизнес улучшил свои ожидания относительно стойкости гривни. Теперь предприниматели ожидают, что за год стоимость доллара не превысит 40 грн.

Ранее бизнесмены были готовы к падению гривни до 40,43 грн/долл. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным банком Украины (НБУ). Участие приняли 652 предприятия из 21 региона страны (с 31 июля по 29 августа).

"Ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40 грн/долл.", – сообщили в НБУ.

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При этом уже более половины опрошенных руководителей предприятий (56,5%) считают, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев вообще не будет подниматься выше 40 грн. Кварталом ранее так считали лишь 44,3% респондентов.

Такие ожидания в целом сходятся с прогнозами аналитиков. Так в Институте экономических исследований и политических консультаций считают, что в Украине не ожидается возвращения к фиксированному курсу доллара, так как его отмена не привела к серьезным колебаниям на валютном рынке. В будущем изменения курса тоже не станут критическими, считают эксперты.

"НБУ сознательно сохраняет неопределенность о временных рамках первого этапа (управляемой гибкости обменного курса. – Ред.) и дальнейших шагов по увеличению колебаний гривни по отношению к доллару. Гибкость курса будет постепенно увеличиваться, но возможность отказа от управляемого курса гривни пока серьезно не обсуждается", – отмечается в отчете Института.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября НБУ впервые за достаточно долгое время повысил официальный курс доллара – при чем сразу на 13 коп., до 36,45 грн. До этого последний раз курс повышали 6 октября.

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