НБУ принял один из ключевых документов монетарной политики: что будет с курсом доллара и ценами

Национальный банк Украины (НБУ) будет постепенно переходить к гибкому режиму инфляционного таргетирования (при сохранении благоприятных условий). Это означает, что приоритетом для НБУ в будущем станет замедление роста цен, а не управление валютными курсами. Пока же основным останется "гибридный режим", при котором применяется и инфляционное, и курсовое таргетирование. При этом колебания курса доллара к гривне могут несколько усилиться.

Видео дня

Такие планы прописаны в утвержденных Нацбанком "Основных принципах денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу". Это один из ключевых документов монетарной политики, объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Дело в том, что этот документ официально фиксирует логику действий Нацбанка на ближайшие годы. А это в свою очередь уменьшает неопределенность.

"Зафиксировано, что НБУ будет применять режим гибкого инфляционного таргетирования. В частности, официально определено, что монетарная политика НБУ направляется на приведение инфляции к цели 5% на горизонте политики, не превышающем три года (тогда как в полноценном режиме инфляционного таргертирования, применявшегося до войны, горизонт приведения инфляции к цели составлял 9-18 месяцев)", – отметил Гетманцев.

Впрочем, возвращение к полноценному формату инфляционного таргетирования и плавающего обменного курса пока остается вопросом времени. "Если коротко, то гибридный режим монетарной политики (с гибким инфляционным таргетированием, де-факто уже применяемым в первой половине 2024 года и управляемым гибким курсом, применяемым с октября 2023 года) продолжится, но Нацбанк будет предпринимать необходимые шаги к возвращению к полноценному режиму инфляционного таргетирования и плавающему курсу, делая поправки на войну и экономическое развитие событий", – рассказал нардеп.

В целом НБУ обещает использовать "сочетание инструментов процентной и валютно-курсовой политики, валютных ограничений и других инструментов для обеспечения ценовой стабильности". Т.е. Нацбанк продолжит:

постепенно усиливать эффективность каналов монетарной трансмиссии (через учетную ставку, уровень которой, среди прочего, будет обеспечивать привлекательность гривневых активов);

смягчать валютные ограничения (в привязке к соответствующей стратегии);

(в привязке к соответствующей стратегии); как переходный этап возврата к плавающему курсу, усиливать связь курса с рыночной конъюнктурой, но сохраняя при этом контролируемую ситуацию на валютном рынке.

Что будет с курсом доллара при новой политике НБУ

Глава Нацбанка Андрей Пышный уже предупреждал, что регулятор планирует либерализовать свою валютную политику и сделать курс доллара более гибким. Такое заявление Пышный сделал после того, как украинские власти достигли с представителями Международного валютного фонда соглашения о выделении очередного 1,1 млрд долл. транша в рамках программы EFF.

"Двигаемся в направлении валютной либерализации согласно Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям", – отмечал Пышный.

Напомним, после начала Россией полномасштабной военной агрессии против Украины НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. В Нацбанке объяснили, что таким образом стремились предотвратить панику, обеспечить стабильную работу финансовой системы и способствовать адаптации бизнеса и населения к новым условиям.

А 3 октября 2023 года НБУ обратился к стратегии управляемой гибкости обменного курса, при которой курс гривни к доллару может как расти, так и падать. Это означает, что Нацбанк позволяет межбанковскому рынку влиять на курс, но значительно ограничивает его колебания.

Таким образом, увеличение гибкости означает, что теперь колебания валют в Украине могут стать сильнее. Но это не означает, что гривню полностью отпускают в "свободное плавание". НБУ продолжит сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке, т.к. война продолжается, и экспорт-импорт Украины все еще не сбалансированы.

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ с октября вводит ограничения на p2p-переводы между карточками физических лиц. Однако есть исключения, в частности для переводов по IBAN, переводов между собственными счетами в одном банке, официально зарегистрированных волонтеров и граждан с высокими официальными доходами, которые могут их подтвердить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!