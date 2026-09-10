Один продукт подешевел на 24%: что происходит с ценами в Украине и чего ожидать осенью

В Украине по итогам августа-2026 в годовом выражении (к августу-2025) инфляция снова ускорилась – с 7,7% до 8,1%. Одним из драйверов годового роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания – на 5,9%. Сильнее всего за это время подорожали рыба и продукты из нее – на 22,7%. А вот яйца, наоборот, подешевели на 24,1%.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Как отметили в Национальном банке Украины (НБУ), общая инфляция незначительно превысила прогноз.

"Прежде всего из-за более ощутимого, чем ожидалось, роста цен на топливо (38,7% в годовом выражении. – Ред.), а также более высокой административной инфляции на фоне повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. В то же время базовая инфляция была незначительно ниже прогноза из-за более медленного, чем ожидалось, подорожания услуг", – пояснили в НБУ.

НБУ не исключает дальнейшего ускорения темпов роста цен. Регулятор отмечает, что инфляционное давление остается повышенным из-за последствий российской военной агрессии и войны на Ближнем Востоке.

"Активизация российских атак на объекты логистики, производства и энергетической инфраструктуры увеличивает расходы предприятий и ограничивает внутреннее предложение товаров и услуг. Воздушный террор также усиливает давление на ожидания населения и бизнеса", – пояснили в НБУ.

Схожий прогноз озвучил и нардеп Данил Гетманцев ("Слуга народа"). "Не исключено, что осенью тенденция к ускорению инфляции может усилиться, поскольку дешевые овощи и фрукты, хорошая погода и бесперебойное энергоснабжение являются сезонными факторами. Кроме того, с усилением обстрелов мы можем снова столкнуться с отключениями электроэнергии, разрушениями критической инфраструктуры, производственных площадок и складов. В результате это может привести к росту стоимости продуктов питания, лекарств, топлива и коммунальных услуг", – отметил он.

Цены на продукты: что подешевело и подорожало сильнее всего

За последний год, по данным официальной статистики, в Украине сильнее всего подорожали следующие три вида продуктов:

рыба и рыбные продукты – на 22,7%;

подсолнечное масло – на 21,8%;

хлеб и хлебопродукты – на 18,6% (из них сам хлеб – на 15,4%).

В то же время для ряда продуктов было зафиксировано снижение цен. Среди них:

яйца – на 24,1% за год;

фрукты – на 11,3%;

сахар – на 5,1%.

Цены на безалкогольные напитки при этом выросли на 8,8%. А алкоголь и табак подорожали на 17% – в основном за счет роста цен на табачные изделия на целых 23,7%.

Отдельно в августе рост цен на сырые продукты питания немного замедлился – до 1%. В НБУ объяснили такую динамику замедлением подорожания овощей борщевого набора благодаря новому урожаю.

"Мясо дешевело из-за более низкого спроса и достаточного предложения продукции на рынке. Так, наращивание инвестиций в птицеводство способствовало увеличению предложения курятины. Цены на помидоры снизились из-за значительного предложения на фоне активного поступления нового урожая. В то же время сахар дешевел медленнее, чем в июле, вследствие ожидаемого сокращения предложения из-за уменьшения посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году", – добавили в НБУ.

Помимо продуктов: как изменились другие цены

Что касается других потребительских цен, то Госстат в очередной раз зафиксировал снижение цен на одежду и обувь ("минус" 5% и 6,3% за год соответственно). Также отмечено падение цен на фармацевтическую продукцию и медоборудование (-2,8%).

транспорт подорожал на 23,8% за год;

образование – на 14,6%;

связь – на 13,6%.

Заметно изменились и коммунальные тарифы. В частности:

водоснабжение подорожало на 77,6%;

канализация – на 73,6%;

вывоз мусора – на 18,5%.

За год не изменились коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – газ и отопление. Также не подорожала электроэнергия для бытовых потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев призвали не скупать продукты в больших количествах из-за российских ударов по складам, поскольку дефицита продовольствия не ожидается. В то же время перестройка логистики из-за повреждения инфраструктуры может вызвать временные задержки и подорожание отдельных продуктов.

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