На валютном рынке сложилась новая реальность: украинцам назвали курс доллара до конца 2026 года

На фоне дефицита валюты Национальному банку Украины уже три недели подряд удается удерживать официальный курс гривны в узком коридоре, но до конца года все же ожидается, что курс национальной валюты может упасть до отметки 45,8 грн/$. Впрочем, речь идет о дефиците в макроэкономическом смысле, а не о нехватке наличных долларов в банках или обменных пунктах.

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Об этом сообщили в ICU. Следует отметить, что в настоящее время общий спрос на валюту в стране для оплаты импорта значительно превышает предложение от экспортных поступлений, вынуждая НБУ еженедельно покрывать разницу за счет резервов, но для рядовых граждан или банковских касс риск дефицита отсутствует.

"Дефицит валюты в размере более 1 млрд долларов еженедельно уже стал новой нормой, что связано с сокращением экспорта агропродукции и увеличением импорта деталей для производства отечественного оружия", – констатируют аналитики.

Рынок под контролем НБУ

С конца августа регулятор допускал колебания курса преимущественно в пределах 44,5–44,7 грн/$, и лишь благодаря выходным в США позволил ему кратковременно опуститься до 44,3 грн/$.

В то же время на прошлой неделе (7-11 сентября) из-за снижения спроса на валюту на межбанковском рынке при практически неизменном предложении дефицит валюты сократился, поскольку объем покупок валюты:

на межбанке сократилась до $656 млн (почти на четверть по сравнению с первой неделей сентября);

в розничном сегменте – до $163 млн (-12%).

Снижение спроса на межбанке позволило НБУ сократить недельные интервенции на 10% – до $1,2 млрд. В то же время, несмотря на давление, НБУ не позволяет курсу приближаться к отметке 45 грн/$. И, согласно прогнозу ICU:

НБУ и в дальнейшем будет без ограничений удовлетворять весь избыточный спрос на валюту и не допускать резкой девальвации гривны ;

; но до конца года курс может приблизиться к отметке 45,8 грн/$.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине окончательно приняли законопроект, призванный усилить защиту вкладчиков банков. Он меняет правила вывода банков с рынка, гарантирования депозитов и работы финансового сектора. В частности, предполагается, что все физические лица и индивидуальные предприниматели будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически.

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