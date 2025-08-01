Назван размер минималки в Украине и других странах Европы: сравнение шокирует
В Украине размер минималки в 6,7 раз меньше, чем в соседней Польше. Украинская минималка в пересчете в евро - самая маленькая в Европе (164 евро). На втором месте по размеру минимальной зарплаты - Молдова (285 евро).
Об этом говорится в данных Евроостата. Так, по состоянию на 1 июля 2025-го (данные опубликованы 31 июля) среди стран ЕС наименьшая минималка – 551 евро (Болгария). Тогда как самая большая минимальная зарплата составляет 2704 евро – столько платят в Люксембурге.
Стоит знать об украинской минималке:
- в гривне украинская минималка составляет 8000 грн – этого не хватит даже на необходимый набор товаров и услуг (фактическая стоимость прожиточного минимума);
- минималку в Украине официально получают 1,5 млн работающих (часть из них – вторую часть зарплату получает в конверте);
- ранее самые маленькие зарплаты были в Молдове, однако сейчас минимальная зарплата там на 121 евро выше;
- Украине стоит повышать минималку, без этого невозможно преодолеть бедность.
По состоянию на 1 июля 2025 года 22 из 27 стран ЕС имели национальную минимальную заработную плату. Есть 5 стран ЕС, которые не имеют национальной минимальной заработной платы:
- Дания,
- Италия,
- Австрия,
- Финляндия,
- Швеция.
Среднегодовые темпы роста минималки между июлем 2015 года и июлем 2025 года были самыми высокими в:
- Румынии (+13,0%),
- Литва (+12,3%),
- Болгария (+11,0%),
- Польша (+10,2%).
Самые низкие среднегодовые темпы роста среди стран ЕС были зафиксированы во Франции (+2,1%) и на Мальте (+2,9%). В Украине минималка вообще не выросла.
Те, кто получает минималку, находится за чертой бедности
Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.
Фактический размер прожиточного минимума опубликовала Федерация профсоюзов . Эти цифры рассчитали в Минсоце (само министерство перестало публиковать эти данные). Итак, двое взрослых с одним ребенком в возрасте до 6 лет должны как минимум тратить ежемесячно 24 364,7 грн. И это без учета расходов на аренду жилья. Все, кто зарабатывает меньше, находится за чертой бедности.
На самом деле прожиточного минимума ни на что не хватит. В продуктовую корзину входит минимальный набор товаров и услуг. Например, в корзине предусмотрена одна демисезонная куртка для пенсионера аж на 8 лет, для работника – на 5 лет. Одних плавок работнику должно хватить на четыре года, пенсионеру – на 10.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
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