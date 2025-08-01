Назван размер минималки в Украине и других странах Европы: сравнение шокирует

В Украине размер минималки в 6,7 раз меньше, чем в соседней Польше. Украинская минималка в пересчете в евро - самая маленькая в Европе (164 евро). На втором месте по размеру минимальной зарплаты - Молдова (285 евро).

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Об этом говорится в данных Евроостата. Так, по состоянию на 1 июля 2025-го (данные опубликованы 31 июля) среди стран ЕС наименьшая минималка – 551 евро (Болгария). Тогда как самая большая минимальная зарплата составляет 2704 евро – столько платят в Люксембурге.

Стоит знать об украинской минималке:

в гривне украинская минималка составляет 8000 грн – этого не хватит даже на необходимый набор товаров и услуг (фактическая стоимость прожиточного минимума);

(фактическая стоимость прожиточного минимума); минималку в Украине официально получают 1,5 млн работающих (часть из них – вторую часть зарплату получает в конверте);

(часть из них – вторую часть зарплату получает в конверте); ранее самые маленькие зарплаты были в Молдове, однако сейчас минимальная зарплата там на 121 евро выше;

Украине стоит повышать минималку, без этого невозможно преодолеть бедность.

По состоянию на 1 июля 2025 года 22 из 27 стран ЕС имели национальную минимальную заработную плату. Есть 5 стран ЕС, которые не имеют национальной минимальной заработной платы:

Дания,

Италия,

Австрия,

Финляндия,

Швеция.

Среднегодовые темпы роста минималки между июлем 2015 года и июлем 2025 года были самыми высокими в:

Румынии (+13,0%),

Литва (+12,3%),

Болгария (+11,0%),

Польша (+10,2%).

Самые низкие среднегодовые темпы роста среди стран ЕС были зафиксированы во Франции (+2,1%) и на Мальте (+2,9%). В Украине минималка вообще не выросла.

Те, кто получает минималку, находится за чертой бедности

Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Фактический размер прожиточного минимума опубликовала Федерация профсоюзов . Эти цифры рассчитали в Минсоце (само министерство перестало публиковать эти данные). Итак, двое взрослых с одним ребенком в возрасте до 6 лет должны как минимум тратить ежемесячно 24 364,7 грн. И это без учета расходов на аренду жилья. Все, кто зарабатывает меньше, находится за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц) Один взрослый 8421,94 грн Двое взрослых 16 843,8 грн Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5 Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862 грн Семья с тремя детьми (двое – старше 6 лет) 43 357,6

На самом деле прожиточного минимума ни на что не хватит. В продуктовую корзину входит минимальный набор товаров и услуг. Например, в корзине предусмотрена одна демисезонная куртка для пенсионера аж на 8 лет, для работника – на 5 лет. Одних плавок работнику должно хватить на четыре года, пенсионеру – на 10.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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