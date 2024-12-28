Назван новый курс доллара в Украине: сколько заплатим за валюту в 2025-м

Большинство аналитиков, а также Кабинет министров прогнозируют средний курс доллара на следующий год около 45 грн/$. Действия Национального банка, который фактически разрешает девальвацию гривни к концу 2024-го, показывает, что, вероятно, регулятор и в следующем году попытается держать курс в указанном в бюджете диапазоне.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Также следует отметить, что указанный прогноз – среднее за год значение. То есть в начале следующего года ожидать резкой девальвации не следует, она будет происходить постепенно. Для сравнения: этот год начался с курсом в 37,55 грн/$, а по состоянию на 24 декабря уже составляет 41,99 грн/$ (данные НБУ).

То есть в 2024-м произошла девальвация гривни на 11,8%. Для того чтобы достичь курса 45 грн/$ в следующем году, гривня должна девальвировать еще на 7,1%. Важно, чтобы темпы роста зарплат и пенсий компенсировали девальвацию гривни и инфляцию. В таком случае подорожание доллара не приведет к ухудшению материального положения украинцев.

МВФ: доллар по 45 и демографические проблемы

Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре продемонстрировал ожидания по поводу девальвации гривни в 2025-м до отметки в 45 грн/$. А через год – в среднем до 46,8 грн/$. Этот прогноз основан на существующих обстоятельствах и может быть пересмотрен в случае, если, например, в начале следующего года закончится война, что повлечет за собой значительные изменения и для валютного рынка.

По оценкам МВФ, сейчас в Украине проживает 33,44 млн человек. В 2025 году население, по оценкам аналитиков, сократится до 32,9 млн человек. И это при том, что в последнем документе говорится, что по базовому прогнозу МВФ война будет продолжаться до конца следующего года. В 2027 году население страны начнет расти и достигнет 34,1 млн человек. Уровень безработицы на следующий год – 12,7% (в 2026-м – 10,7%).

Бюджетная резолюция: доллар будет дешеветь, но только в 2027-м

Правительство в Бюджетной резолюции на три года (прогноз сформировало Минэкономики, его использовали также и в бюджете на 2025-й) предусмотрело подорожание доллара в следующем году до 45 грн/$. Что интересно, если в 2026-м, по оценкам министерства, доллар подорожает в среднем за год до 46,5 грн/$, то уже в 2027-м ожидается ревальвация (укрепление) гривни до 46.4 грн/$.

Цены в следующем году, как ожидается, вырастут на 9,7%, в 2026-м – 9,9%, а в 2027-м – еще на 8%. Плохая новость: в Бюджетной резолюции предусмотрели замораживание на три года прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В бюджете на 2025 год эта заморозка уже началась. "В 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы будет составлять 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году", – говорится в резолюции.

Консенсус-прогноз: будет расти не только доллар, но и зарплаты

Консенсус-прогноз (усредненные значения основных прогнозных показателей, не являющийся официальным прогнозом) в последний раз Министерство экономического развития публиковало еще в апреле. Поэтому цифры из него могут быть несколько устаревшими. Большинство аналитиков пересматривало в сторону увеличения прогноз курса доллара на следующий год (потому что еще полгода назад некоторые аналитики рассчитывали прогнозы с надеждой, что к концу года закончится активная фаза войны). Следовательно, в консенсус-прогнозе предусмотрен рост курса доллара на следующий год до отметки в 42,7 грн/$.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достичь 47,5 грн. При этом к концу текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн.

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