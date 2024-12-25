Каким будет курс доллара в 2025-м и когда закончится война: ключевые аналитики, правительство и МВФ озвучили свои прогнозы

В Украине абсолютное большинство аналитиков и инвестиционных компаний в своих экономических прогнозах на следующий год не ожидают скорого завершения войны. В МВФ считают, что война будет продолжаться до конца следующего года, а среди крупных украинских аналитических центров всего один из семи ожидает прекращения огня в первом квартале 2025-го.

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При этом по курсу доллара оценки фактически совпадают на уровне 45 грн/$ в среднем в следующем году. О том, какой курс доллара прогнозируют ключевые аналитики и как долго может продолжаться война, читайте в материале OBOZ.UA.

Что будет с курсом доллара: ключевые прогнозы правительства, кредиторов и аналитиков

Большинство аналитиков, а также Кабинет Министров прогнозируют средний курс доллара на следующий год около 45 грн/$. Действия Национального банка, который фактически разрешает девальвацию гривни к концу 2024-го, показывает, что, вероятно регулятор и в следующем году будет пытаться держать курс в указанном в бюджете диапазоне.

Также следует отметить, что указанный прогноз – среднее за год значение. То есть, в начале следующего года ожидать резкой девальвации не стоит, она будет происходить постепенно. Для сравнения, этот год начался с курсом доллара в 37,55 грн/$, а по состоянию на 24 декабря уже составляет 41,99 грн/$ (данные НБУ).

То есть, в 2024-м произошла девальвация гривны на 11,8%. Для того чтобы достичь курса в 45 грн/$ в следующем году, гривна должна девальвировать еще на 7,1%. Важно, чтобы темпы роста зарплат и пенсий компенсировали девальвацию гривны и инфляцию. В таком случае подорожание долларов не приведет к ухудшению материального положения украинцев.

МВФ: доллар по 45 и демографические проблемы

Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре продемонстрировал ожидания по поводу девальвации гривны в 2025-м до отметки в 45 грн/$. А через год – в среднем до 46,8 грн/$. Этот прогноз основан на существующих обстоятельствах и может быть пересмотрен в случае, если, например, в начале следующего года закончится война, что повлечет за собой значительные изменения и для валютного рынка.

По оценкам МВФ, сейчас в Украине проживает 33,44 млн человек. В 2025 году население по оценкам аналитиков должно сократиться до 32,9 млн человек. И это при том, что в последнем документе говорится, что по базовому прогнозу МВФ война будет продолжаться до конца следующего года. В 2027 году население страны начнет расти и достигнет 34,1 млн человек. Уровень безработицы на следующий год – 12,7% (в 2026-м – 10,7%).

Бюджетная резолюция: доллар будет дешеветь, но только в 2027-м

Правительство в Бюджетной резолюции на три года (прогноз сформировало Минэкономики, его использовали также и в бюджете на 2025-й) предусмотрело подорожание доллара в следующем году до 45 грн/$. Что интересно, если в 2026 по оценкам министерства доллар должен подорожать в среднем за год до 46.5 грн/$, то уже в 2027-м ожидается ревальвация (укрепление) гривны до 46.4 грн/$.

Цены в следующем году должны вырасти на 9,7%, в 2026-м – 9,9%, а в 2027-м – еще на 8%. Плохая новость: в бюджетные резолюции предусмотрели замораживание на три года прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В бюджете на 2025 год эта заморозка уже началась. "В 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы будет составлять 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году", – говорится в резолюции.

Консенсус-прогноз: будет расти не только доллар, но и зарплаты

Консенсус-прогноз (усредненные значения основных прогнозных показателей, не являющийся официальным прогнозом) в последний раз Министерство экономического развития публиковало еще в апреле. Поэтому цифры из него могут быть несколько устаревшими. Большинство аналитиков пересматривали в сторону увеличения прогноз по курсу доллара на следующий год (потому что еще полгода назад некоторые аналитики рассчитывали прогнозы с надеждой, что к концу года закончится активная фаза войны). Следовательно, в консенсус-прогнозе предусмотрен рост курса доллара на следующий год до отметки в 42,7 грн/$.

В то же время на 2026 год в консенсус-прогнозе предусмотрено подорожание доллара до 46,22 грн/$, а в 2027-м – до 46,37 грн/$. Среди интересного в этом прогнозе оценки роста средней зарплаты. В следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать 23 950 грн. Если учесть инфляцию, то реальные зарплаты (то есть способность покупать товары, услуги) вырастет на 4,3%. В 2026-м, согласно консенсус-прогнозу, реальная зарплата вырастет на 5,3% до номинального уровня в 27 585 грн, а в 2027-м – 30 820 грн (на 5,9%).

Что говорят самые крупные аналитики

Центр экономической стратегии собрал прогнозы неправительственных экспертов по ситуации в экономике на 2025 год. Среди прогнозов также оценки по курсу доллара. При этом свою аналитику в ЦЭС собрали на начало декабря, с того момента некоторые аналитики, инвестиционные компании (в частности ICU) публично не публиковали свои прогнозы и могли их пересмотреть.

Следовательно, курс доллара по оценкам ключевых экспертов будет в среднем колебаться в пределах от 43 до 44,5 грн/$. Так, Dragon Capital (сценарий предусматривает прекращение огня в I кв. 2025 без подписания мирового соглашения) прогнозируют средний курс в 43-44,5 грн/$ Concorde Capital озвучили оценку в 43,6 грн/$.

"100% аналитиков предполагают, что война будет продолжаться весь 2025 год. Также один аналитик предполагает два сценария развития событий в 2025 году: война будет продолжаться весь 2025 год и прекращение огня в первом квартале 2025 года без подписания мирового соглашения", – отметили в пресс-службе. , которые опросили семь лидеров украинских и иностранных аналитических команд.

Недавно свой прогноз по отдельности опубликовали аналитики ICU. В среднем курс доллара составит 45,7 грн/$. Аналитики не ожидаются скорейшего завершения войны: "в течение большей части года украинская экономика будет функционировать в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день". То есть война, считают в ICU, будет продолжаться в 2025 году.

"Обменный курс гривни сейчас полностью зависит от видения НБУ его оптимального уровня, рыночные факторы оказывают очень ограниченное влияние на курсообразование. Во время войны прочность курса гривны – это производная двух факторов: желание НБУ поддерживать гривну и достаточность его ресурсов для этого. Достаточность ресурсов не вызывает. вопросов благодаря щедрой финансовой помощи, которую Украина получает от доноров, начиная с февраля 2022 года", – отмечают в ICU.

Едва ли не самый важный фактор, влияющий как на валютный рынок, так и на общую экономическую ситуацию – война. Ее окончание может значительно скорректировать прогнозы аналитиков и чиновников. Большинство прогнозов составлено с учетом достаточно пессимистических оценок продолжительности активной фазы войны.