Нацбанк выводит из обращения копейки: какие монеты подлежат изъятию

Нацбанк выводит из оборота монеты. Однако не все, лишь выпущенные до 2003 года. Так регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили:

в связи с этим украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам;

на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам; обмен осуществляется бесплатно;

провести же его можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках – полный список находится по ссылке.

При этом подчеркивается: времени для такого обмена, отмечается, достаточно. Ведь он будет проводиться:

До окончания военного положения.

В течение трех месяцев после его прекращения.

В целом же, отметили в регуляторе, выведение монет из обращения является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

Повышение защиты и качества денег.

Упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

Какие копейки НБУ выводит из обращения

В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, Нацбанк в ближайшее время не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен. Однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

