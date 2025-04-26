Нацбанк анонсирует в этом году увеличение международной помощи и в 2027 году – ее уменьшение почти в четыре раза

Национальный банк сообщил точные параметры увеличения в 2025 году международной помощи для Украины в инфляционном отчете за апрель. А именно: сообщил, что в этом году наше государство сможет получить $55,1 млрд содержанием ранее анонсированных $38 млрд. Но в последующие годы произойдет значительное уменьшение внешних вливаний.

Видео дня

Об этом говорится в инфляционном отчете. Так, в 2027 году объем помощи уменьшится в 3,7 раза по сравнению с 2025 годом. НБУ приводит такой график объемов помощи:

2023 год – $42,9 млрд;

2024 год – $41,9 млрд;

2025 год – $55,1 млрд;

2026 год – $17,3 млрд;

2027 год – $15,0 млрд.

"В этом году Украина может получить более существенные, чем предполагалось ранее, объемы международной финансовой помощи (допускается получение около 55 млрд долл.) за счет более быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans. Кроме того, ожидаются транши по программам Ukraine Facility и МВФ. Этих средств будет достаточно не только для финансирования дефицита бюджета в этом году, но и для формирования буфера прочности государственных финансов на следующий год, когда объемы внешней помощи, вероятно, начнут снижаться", – отмечается в информации НБУ.

Но уточняется, что благодаря этим деньгам Нацбанк в этом году сможет увеличить свои валютные резервы, и сразу подготовиться к их уменьшению в последующие годы.

"Значительные поступления в этом году также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд дол. и далее обеспечивать устойчивость валютного рынка. Однако из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47-49 млрд дол. в 2026-2027 годах. Однако такие объемы будут оставаться достаточными и составлять около 100% минимально необходимого уровня по композитному критерию МВФ", – говорится в отчете регулятора.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года его международные резервы составляли $42,4 млрд.

Как ранее писал OBOZ.UA, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год. Прогноз роста снизился на 0,5%, до 2-3% ВВП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!