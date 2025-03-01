МВФ ухудшил прогноз для Украины: что будет с экономикой

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год. Прогноз роста снизился на 0,5%, до 2-3% ВВП.

Видео дня

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда по результатам работы миссии, находящегося в распоряжении Интерфакса. "Рост реального ВВП оценивается на уровне 3,5% в 2024 году, но ожидается, что он замедлится до 2-3% в 2025 году, что отражает неблагоприятные факторы, связанные с ограничениями на рынке труда, повреждением энергетической инфраструктуры и продолжением войны России в Украине", – говорится в релизе.

Ранее на этой неделе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,5%, тогда как в сентябре прошлого года он ожидал его на уровне 4,7%.

Как сообщалось, Всемирный банк (ВБ) в опубликованных 17 января "Глобальных экономических перспективах" ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2% с 6,5% в июньском отчете, однако улучшил его на 2026 год до 7% с 5,1%.

Свои прогнозы изменил также Национальный банк Украины. Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ в конце января снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год с 4,1 до 3,6%, тогда как госбюджет-2025 построен на прогнозе роста ВВП на 2,7%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пристыдил европейские государства, заявляющие, что у них нет денег для Украины, напомнив о триллионах в помощь Ираку и Афганистану.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!