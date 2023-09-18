Нардепы готовятся открыть е-декларации после вето Зеленского: комитет Рады принял решение

Комитет Верховиной Рады по антикоррупционной политике единогласно поддержал открытие деклараций сразу после возобновления е-декларирования, а не через год. Таким образом, парламент готовится утвердить предложения, изложенные в вето президента Владимира Зеленского к соответствующему закону.

Об этом сообщил 18 сентября нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, поддержка комитета означает, что в среди народных депутатов должно хватить голосов для принятия решения.

"Это ответ всем тем, кто сомневался в наличии голосов. Скоро рассмотрение в зале парламента", – написал Железняк.

К слову, ранее в НАПК также выступили с заявлением, что поддерживают вето президента. Однако там предостерегли от открытия всех деклараций без исключения.

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"Национальное агентство отмечает, что открытие реестра деклараций публичных служащих должно состояться с учетом вопросов безопасности, связанных с возможными угрозами для военнослужащих и их семей, а также для лиц, находящихся на временно оккупированных врагом территориях. Только в оккупированных Мариуполе, Бердянске, Геническе, Мелитополе зарегистрировано более 17 тыс. декларантов (без учета членов их семей)", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций. За эту поправку отдали голоса 199 нардепов при минимальном "пороге" в 226 голосов.

При этом депутаты Рады вернули е-декларирование. За данное решение проголосовали 329 народных избранников. Восстановление электронного декларирования предусматривает подачу должностными лицами деклараций за текущий год, а также за 2021, 2022 годы, восстановление спецпроверок и обязанность военнослужащих Сил обороны подавать декларации после завершения боевых действий или после демобилизации.

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