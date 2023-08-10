Нардеп Торохтий и его богатая супруга рискуют потерять все: жена купалась в роскоши и получала топ-должности, а муж просил помощи из бюджета 

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Торохтий из-за отпуска в Болгарии в прошлом году рискует потерять свое место во фракции. А так как в парламент он попал по партийному списку, это оставит его и без места в Раде, и без брони от мобилизации. Однако выезд в отпуск за границу – только один из десятков сомнительных поступков нардепа. О том, чем известны Торохтий и его супруга, чем они владеют и как могли зарабатывать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

Жена – глава набсовета на государственном предприятии

"Слуга народа" Богдан Торохтий попал в эпицентр скандала. После расследования Bihus.info он вместе со своей супругой, активной пользовательницей Instagram, с их элитными автомобилями, квартирами в одном из самых дорогих ЖК столицы, недвижимостью за границей и поездками за границу в разгар полномасштабной войны, превратился в яркий пример несправедливости. Торохтий отказывается добровольно идти в отставку, от него открестились в родной фракции, и наверняка его политическая карьера уже оказалась под большим вопросом. 39-летний юрист был вынужден закрыть доступ к своим соцсетям и пытается "пересидеть" скандал. Так же поступила и его супруга.

Еще недавно жена Торохтия Алина Левченко в Instargram создавала впечатление обеспеченной девушки, занятой тем, как потратить целое состояние на курорты, салоны и яркую жизнь. Вместе с тем в Facebook Левченко демонстрировала обратную сторону своей жизни: она работала помощницей нардепа Сергея Каплина (с 2014-го до 2019-й, избирался от Блока Петра Порошенко), советницей гендиректора "Антонова" (уволена после скандала), консультирует парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики (именно в этот комитет входит ее супруг).

Левченко также удалось получить должность главы наблюдательного совета "Центра сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" (ЦСЭСПМ). От имени предприятия она раздавала интервью, хвалила руководителя Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, под руководством которого работает центр. Торохтий с 2017-го до 2019-го, до момента своего прихода в политику, работал юрисконсультом "Одесского зернового терминала", а с октября 2022 года входит в комитет по вопросам аграрной и земельной политики (до этого был членом комитета по вопросам правовой политики).

После того, как аграрной сферой заинтересовался нардеп, в эту сферу перешла и его супруга. Алина Левченко возглавляет набсовет государственного предприятия, которое, в том числе, владеет тысячами гектаров государственной земли. Схемами с воровством агропродукции и махинациями с землей и известен ЦСЭСПМ.

К примеру, в конце прошлого года провели судебно-товарную экспертизу, которая установила значительное снижение стоимости агропродукции. Госпредприятие передало землю частной компании в пользование. Этой же компании продавали зерно, выращенное центром. Экспертиза показала, что ЦСЭСПМ продавал агропродукцию по ценам значительно ниже рыночных.

К примеру, в то время как рыночная стоимость кукурузы составляла 7300 грн за тонну, центр продавал ее по 5270 грн. Рыночная цена подсолнечника составляла 19 000 грн, а его продавали всего по 10 200 грн. В результате госпредприятие недополучило 3 465 300 грн. Вероятно, это могло способствовать обогащению руководства центра.

Алина Левченко и ее состояние

Как показало журналистское расследование, на имя Алины Левченко семья за время полномасштабной войны успела приобрести три автомобиля: Mercedes-Benz G400 2020 года, Mercedes-Benz EQS 580 2022 года и Range Rover. Ранее команда Bihus.info обнаружила незадекларированные драгоценности Левченко.

Что интересно, она сама показывала драгоценности, которые не попали в декларации, в соцсетях. К примеру, кольцо Bvlgari Serpenti Viper за 20 тысяч евро. В комментариях Алина называет его обручальным, которое надели ей 20 августа 2021 года. В тот день супруги сообщили в соцсетях о браке. В декларации нардепа расходы на приобретение драгоценности не отражены.

Также в соцсетях она показывала: сумочку Hermes Birkin стоимость около 60 тыс. евро, кольцо Crivelli за 48 тыс. евро, браслет Gaydamak Snake почти за 20 тыс. долл., шубу Manzari за 9000 евро. Кроме того, в разные годы в Instagram-публикациях жены Торохтия можно увидеть автомобили: Mercedes-Maybach W222, Range Rover Sport, Mercedes-Benz G-класса, Mercedes-Benz GLC, несколько Mercedes-Benz S-класса, Ferrari 458 Italia и т. д.

1 августа 2022 года Алина Левченко приобрела квартиру площадью 59 кв. м и помещение на первом этаже площадью 283 кв. м в жилом комплексе Valencia Gardens в Несебре (Болгария), говорится в расследовании Bihus. По данным в болгарском реестре недвижимости, сумма сделки составила около 59 тыс. долларов, хотя ориентировочная рыночная стоимость этой недвижимости гораздо выше – около 477 тыс. долларов.

Кроме того, в октябре 2022-го, как видно из данных реестра судебных решений, Левченко купила квартиру в элитном ЖК столицы на улице Михаила Бойчука, 41б (площадью 68,4 квадрата) и гараж в том же ЖК. Речь идет о ЖК "Новопечерская башня". Наличие квартиры не мешала Торохтию ежемесячно получать из бюджета компенсацию на аренду жилья (или номера в отеле) в размере 19,5 тыс. грн.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Торохтию с требованием вернуть полученные средства на аренду жилья в бюджет.

Жена Торохтия купила квартиру 7 октября 2022 года. Уже тогда нардеп потерял возможность получать компенсацию за жилье. С того момента прошло 10 месяцев, он получил 195 тыс. грн. А с 2019-го мог получить около 936 ты. грн. Отметим, нардеп имеет право обращаться за помощью в аренде недвижимости в том случае, если не имеет своего жилья в столице и нуждается в помощи. Даже если официально ни у Торохтия, ни у его супруги не было квартиры или дома в столице, он мог не обращаться за выплатой.

Борьба с коррупцией, со злоупотреблением властью, за верховенство права – важное условие для того, чтобы Украина имела шанс полноценно восстановиться после окончания войны, вернуть беженцев домой и стать полноценным членом ЕС и НАТО. И пока часть власть имущих продолжает использовать свое положение для обогащения и получения особых условий жизни, изменить ситуацию будет крайне сложно.