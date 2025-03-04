"Найдем варианты": Шмыгаль рассказал, по каким отраслям ударила остановка финансирования USAID для Украины

Заморозка администрацией Дональда Трампа программ внешнего финансирования через Агентство по международному развитию США (USAID) заметно сказалось на Украине. Поэтому может начать буксовать реформа таможни, ослабится поддержка энергосистемы и других проектов.

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Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 4 марта, которую транслировал телеканал "Рада". Но частично нехватку средств на важные инициативы уже удалось заменить.

"Потеря USAID повлекла за собой потерю части важных для Украины проектов реформ. Это и в реформировании таможни, закупке соответствующего оборудования и в поддержке энергетического сектора, который находится под агрессией России как гражданская инфраструктура. Конечно же, и других проектов", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что в настоящее время власти ищут альтернативные пути финансирования оставшихся без средств проектов. На этом пути Соединенные Штаты могут заменить страны-партнеры из Европейского Союза (ЕС) и международные финансовые организации.

"Мы сейчас ищем альтернативу этой помощи, работаем активно с международными финансовыми институтами, с ЕС. В части проектов уже замещено финансирование, которое шло через USAID, и я убежден, что мы и дальше будем внедрять все необходимые для Украины реформы, а также нововведения и технологические улучшения во всех сферах", – резюмировал премьер.

Что случилось с USAID и финансированием его программ

Сразу после инаугурации Дональд Трамп заморозил финансирование USAID на 90 дней для проведения аудита. Соответственно, были остановлены выплаты по всем программам агентства, кроме "критических гуманитарных миссий". На этом фоне около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили. Официально сообщалось, что учреждение поглощено Государственным департаментом – его возглавил лично госсекретарь Марко Рубио.

В то же время миллиардер и соратник Трампа, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск даже сообщил о закрытии USAID. Так, 3 февраля Маск заявил, что американская администрация находится "в процессе закрытия USAID", и отметил, что Трамп "полностью поддерживает" закрытие USAID.

Также OBOZ.UA сообщал, что замораживание программы международной помощи по линиям USAID оставило без финансирования крупнейшую в Польше базу помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc. В настоящее время организация ищет потенциальных доноров.

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