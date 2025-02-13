Трамп ударил по беженцам из Украины: кто уже ощущает на себе новую политику США

Решение президента США Дональда Трампа заморозить программы международной помощи по линиям Агентства США по международному развитию (USAID) и Государственному департаменту оставило без финансирования крупнейшую в Польше базу помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc.

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Как сообщили в организации "Польскому радио", в настоящее время они поглощены поисками потенциальных доноров. "Из-за внезапного прекращения финансирования от USAID мы вынуждены искать новые пути поддержки", – рассказала представитель организации Ивона Гурка.

Руководство центра работает над разблокированием средств через диалог с партнерами, сенаторами и правительством, а также рассматривает альтернативные варианты финансирования. Ситуация накалилась после того, как Дональд Трамп в первый день своего президентства – 20 января – подписал указ о приостановлении программ международной помощи на 90 дней.

Впрочем, это решение задело не только организации, которые помогают беженцам. Учебные заведения также оказались под угрозой. Заместитель директора варшавской украинской школы SzkoUA Антонина Михаловская рассказала, что в течение учебного года средства на проекты, посвященные украинским беженцам в Польше, существенно сократились. Поэтому учебное заведение ищет новые источники финансирования.

"Дальнейшее функционирование школы под угрозой. Мы в достаточно сложной ситуации и в ближайшие месяцы должны принять решение о нашем существовании. К сожалению, нам не хватает средств на функционирование", – отметила Михаловская.

Решение Трампа вызвало волну беспокойства среди польских общественных организаций. Многие из них сейчас пытаются найти новые источники поддержки, чтобы продолжать свою деятельность в сложных условиях, поэтому остается открытым вопрос влияния этого решения на жизнь тысяч людей, которые получали помощь через эти инициативы.

Также OBOZ.UA сообщал о статье в испанском издании El Pais, которое сообщило, что Украина хочет вернуть до 10 млн беженцев, при этом якобы стремясь лишить их выплат за границей, а мужчин призывного возраста еще и оставить без консульских услуг. В Министерстве иностранных дел Украины заверили, что она искажает настоящий план, который заключается в создании позитивной мотивации для возвращения украинцев.

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