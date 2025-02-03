Госдеп США взял полный контроль над USAID: агентство возглавил лично Рубио

Государственный департамент США взял контроль над Агентством США по международному развитию. Обязанности главы USAID будет выполнять государственный секретарь Штатов Марко Рубио.

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Во время визита в Эль-Сальвадор в понедельник, 3 февраля, Рубио в разговоре с журналистами заявил, что является исполняющим обязанности USAID. Также он обвинил агентство в "нарушении субординации", передает CNN.

"Это прекратится и этому будет положен конец", – подчеркнул он.

По словам главы американской дипломатии, функции USAID должны согласовываться с внешней политикой США и это "абсолютно нечувствительное агентство".

Отвечая на вопрос о том, что работа USAID жизненно важна для национальной безопасности и продвижения интересов США, Рубио сказал: "Есть вещи, которые мы делаем через USAID, которые мы должны продолжать делать, и мы будем продолжать делать. Но все это должно согласовываться с государственным энтузиазмом и внешней политикой Соединенных Штатов".

В то же время, он уточнил, что сейчас речь не идет о прекращении программ, которыми занимается USAID.

"Есть вещи, которые агентство делает, которые хорошие, однако есть вещи, относительно которых у нас есть серьезные вопросы", – заявил Рубио.

Отметим, что глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия и назвал эту организацию преступной. По его словам, американская администрация находится "в процессе закрытия USAID".

Накануне несколько источников из Белого дома сказали Politico, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации Агентства по международному развитию как самостоятельной структуры и что его могут интегрировать в Госдеп.

Еще пять собеседников утверждают, что конкретные решения пока неизвестны, однако "независимость USAID, безусловно, не гарантирована".

Ранее USAID позиционировалось как независимое агентство, получающее политические указания от госсекретаря США, хотя работает без прямого управления из ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, ликвидация USAID может оказывать влияние на Украину, поскольку ряд госпроектов финансировались по линии этого агентства, но сейчас выделение средств приостановили. В этой связи нардепы начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.

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