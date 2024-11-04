На программу для бизнеса и цифровизацию: Украина получит от Всемирного банка 600 млн долларов

Украина подписала соглашения с Всемирным банком на сумму почти 600 млн долларов в рамках новой программы. Речь идет о проекте "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE), направленном, среди прочего, на поддержку малого и среднего бизнеса.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что также программа направлена на:

зеленый переход;

улучшение бизнес-среды;

цифровизацию;

содействие выходу на новые рынки.

"Соответствующие соглашения с Банком подписали Минфин и Минэкономики. …Проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы – более 1 млрд долларов", – говорится в сообщении.

При этом, заверил премьер, договоренности существенно усилят украинскую экономику. А также укрепят украинский малый и средний бизнес "для противодействия современным вызовам".

МВФ советует повысить один из ключевых налогов

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Украине в дальнейшем повышать налог на добавленную стоимость (НДС). Это, утверждается, увеличивает потенциал внутренних источников финансирования бюджета в краткосрочной перспективе.

"Если вам нужны немедленные поступления и вы хотите сделать это эффективным, широкомасштабным способом, который обеспечит вам поступление уже в следующем месяце, то трудно представить себе лучший вариант политики, чем повышение ставки НДС, с точки зрения того, сколько вы можете привлечь, как это распределит бремя повышения налога", – сказал заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард.

Также представитель МВФ напомнил, что в Украине была принята Национальная стратегия доходов (НСД), идея которой заключается в долгосрочных реформах с целью сбора большего количества налогов. По его словам, исходя из этого одной из целей НДС является улучшение налоговой справедливости.

В целом же, отметил Лессард, если налоговая политика в Украине изменится, это улучшит инвестиционный климат, что сделает страну более конкурентоспособной. В частности, он отметил важность приведения акцизов, в частности на алкоголь и табак, к установленным в Европейском Союзе показателям.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в МВФ снизили прогнозы для экономики Украины на 2024-2025 годы по причине продолжающейся войны. Там объяснили: ранее в фонде ожидали, что война закончится, но этого не произошло, что означает дальнейшие потери для украинской экономики.

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