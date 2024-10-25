МВФ негативно оценил перспективы экономики Украины: почему снизил прогноз ее развития

В Международном валютном фонде (МВФ) снизили прогнозы для экономики для Украины на 2024-2025 года по причине продолжающейся войны. Там объяснили: ранее в фонде ожидали, что война закончится – но этого не произошло, что означает дальнейшие потери для украинской экономики.

Видео дня

Об этом сообщает Голос Америки. Отмечается: в частности, на негативный прогноз повлияли "чрезвычайные бомбардировки энергосистемы".

"Касаемо 2025 года – это отражает то, что российская война продолжается. Раньше мы прогнозировали, что она завершится, но так не происходит, и это означает новые потери для экономики Украины", – сказал директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер.

Отметим: в последнем прогнозе "Перспективы мировой экономики" (WEO) МВФ ухудшил прогнозы экономического роста для Украины на 2024 год с 3,2% (в апрельском прогнозе. – Ред.) до 3%.

Кроме того, Фонд существенно снизил прогноз ВВП Украины на 2025 год – с 6,5% в апрельском докладе до 2,5% в нынешнем выпуске WEO.

В то же время, в Министерстве финансов ранее сообщили, что обновленный меморандум с МВФ не включает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители во время войны. Там отметили: повышение тарифов в документе рассматривается только в качестве потенциальной меры при соблюдении определенных условий.

"Все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как меру, направленную на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. При этом такая мера возможна только при выделении достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", – рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, новый меморандум является продлением предварительных обязательств. О том, какие обязанности взяли на себя и что стоит знать о договоренностях, читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!