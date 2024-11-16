'Мы готовы к этому': Фон дер Ляен прокомментировала газовый шантаж Путина

Европейский Союз готов к зиме. Несмотря на российские сообщения о прекращении поставок газа, в частности, в Австрию.

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Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила на платформе Х (Twitter) в субботу, 16 ноября. Она отметила, что российский диктатор пытается шантажировать Австрию и Европу, прекращая поставки газа. Впрочем, Запад к этому готов.

"Путин снова использует энергетику как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу, прекращая поставки газа. Мы к этому готовы и готовы к зиме", – написала она.

По словам Фон дер Ляен, в настоящее время газовые хранилища в ЕС заполнены. Глава Еврокомиссии добавила, что Европа "единственная в поддержке Австрии".

16 ноября стало известно о том, что российский "Газпром" полностью прекращает экспорт газа в Австрию. Но страна не останется без голубого топлива – как уверяют власти, потому что "готовилась к этой ситуации в течение длительного времени". Теперь компании, работающие на газовом рынке Австрии, должны перейти к новым источникам газоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от Москвы. Это решение поддерживает стратегию страны по диверсификации поставок и укреплению энергетической безопасности.

Добавим также, что ЕС готовит новый, 15-й пакет санкций ЕС против России, содержащий ограничения на импорт сжиженного газа, усиление контроля над обходом санкций и запрет на экспорт технологий, критических для российской промышленности. Также рассматривается расширение санкционного списка на российских олигархов и пропагандистов.

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