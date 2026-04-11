Тренажер в зале сломал оба колена девушке в Бразилии. Видео

19-летняя девушка получила тяжелые травмы на тренировке после отказа оборудования в тренажерке. Инцидент произошел в одном из залов района Аса-Норте в столице Бразилии при работе с весом около 160 килограммов.

Жулия Стефани Котрим Безерра выполняла упражнение на подъём таза с нагрузкой ("ягодичный мостик"), которая уже входила в ее регулярные тренировки. Во время подхода фиксирующий ремень внезапно расстегнулся, после чего конструкция с весом резко сместилась и придавила ее ноги, пишет metropoles.

Камеры наблюдения зафиксировали момент происшествия: девушка закричала от боли и позвала на помощь, посетители зала сразу подбежали к ней. По словам очевидцев, пострадавшая потеряла сознание до прибытия пожарно-спасательной службы.

Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где обследования подтвердили переломы обеих коленей. Она находится под действием сильных обезболивающих препаратов, включая морфин, и ожидает срочную операцию.

Медики отмечают длительный период восстановления: в течение нескольких месяцев она не сможет передвигаться, а возвращение к физическим нагрузкам возможно не ранее чем через год.

Адвокат семьи Марко Виченцо заявил: "Приоритет — провести операцию. Затем установить виновных". Администрация спортзала на момент публикации не комментировала случившееся.

