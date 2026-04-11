Первый этап переговоров между США и Ираном завершился: что известно

В Исламабаде 11 апреля стартовали переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Первый этап встречи уже завершился – стороны обменялись письменными предложениями.

По состоянию на 21:00 субботы (время по Киеву) разговор продолжался уже пятый час, передает CNN. Неназванный пакистанский источник сообщил, что переговоры продлятся допоздна и, возможно, даже до воскресенья.

По результатам первого этапа делегации Вашингтона и Тегерана обменялись письменными текстами, в которых изложены вопросы для обсуждения, передает иранское информационное агентство Fars.

Заявляется, что переговоры перешли на "стадию экспертного уровня", то есть встречи проводятся на уровне комитетов, специализирующихся на экономических, военных, правовых и ядерных вопросах.

Кто участвует во встрече

Пакистан выступает в роли посредника. Предварительно известно, что в зале присутствовали премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и командующий армией фельдмаршал Асим Мунир.

Делегацию Соединенных Штатов Америки возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс вместе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Также в Пакистан прибыли два главных советника Вэнса – его советник по национальной безопасности Эндрю Бейкер и специальный советник по вопросам Азии Майкл Вэнс.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, участие в обсуждениях также принимает "полный набор экспертов из соответствующих предметных областей". Кроме этого, "дополнительные эксперты" общаются с делегатами удаленно из Вашингтона.

Иранское государственное издание Tasnim сообщило, что в состав делегации Исламской Республики Иран входит 71 человек, включая официальных представителей, экспертов, сотрудников служб безопасности и СМИ.

Возглавляет делегацию трио высокопоставленных политических и дипломатических деятелей:

спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф . Медиа заявляют, что он является влиятельной фигурой в политической системе Ирана, возглавляет команду и контролирует общее направление переговоров;

. Медиа заявляют, что он является влиятельной фигурой в политической системе Ирана, возглавляет команду и контролирует общее направление переговоров; министр иностранных дел Аббас Арагчи , который уже имеет большой опыт в прошлых переговорах с западными государствами по ядерному оружию.

, который уже имеет большой опыт в прошлых переговорах с западными государствами по ядерному оружию. Али Багери Кани, ключевой переговорщик с жесткой позицией, который также сыграл центральную роль в предыдущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами.

