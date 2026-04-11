Как надо здороваться и отвечать на Пасху

На Пасху христиане здороваются особыми словами, которые заменяют привычные ежедневные приветствия. Именно в эти дни вместо "добрый день" или "привет" чаще всего звучит: "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!".

Это главная пасхальная формула, которая напоминает о центральном событии праздника – Воскресение Иисуса Христа. OBOZ.UA рассказывает, откуда возникла традиция.

Почему именно эти слова стали главным приветствием

Традиционное пасхальное приветствие состоит из двух частей. Человек, который здоровается, говорит: "Христос Воскрес!". В ответ ему говорят: "Воистину Воскрес!"

Фраза "Христос Воскрес! – Воистину Воскрес!" происходит из раннехристианской традиции и передает главное содержание всего христианства – весть о Воскресении Иисуса Христа. Именно эту новость, согласно Новому Завету, первыми передавали друг другу ученики после того, как узнали о пустой гробнице. С тех пор эти слова остаются не просто праздничным приветствием, а коротким и выразительным исповеданием веры.

Первая фраза возвещает радостную весть о Воскресении Христа, а вторая ее подтверждает. Именно в такой форме это приветствие сохранилось в христианской традиции по сей день.

Кто должен здороваться первым

Каких-то строгих правил здесь нет. Первым может поздороваться любой – это не зависит ни от возраста, ни от пола. После ночной пасхальной службы такие слова часто звучат сразу между верующими еще у храма.

В праздничный период пасхальное поздравление фактически заменяет обычные формы вежливости. Именно поэтому его уместно использовать и в церкви, и дома, и во время встречи со знакомыми.

Сколько дней говорят "Христос Воскрес"

Такое приветствие считается уместным не только в сам день Пасхи. Им можно здороваться в течение 40 дней – от Пасхального воскресенья и до Вознесения Господня.

