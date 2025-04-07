Трамп закручивает Китаю гайки: США введут новые 50% пошлины

Если Китай не отменит свои пошлины по американским товарам, США в ответ наложат еще 50% пошлин на импорт из этой страны. Таким образом, президент США Дональд Трамп отреагировал на пошлины, которые ранее ввели китайские власти в ответ на торговую войну США.

Видео дня

Новые угрозы Трампа были опубликованы на его странице в социальной сети Truth Social. Он напомнил, что Пекин ввел 34% пошлины на американский импорт, несмотря на свою нечестную рыночную политику, включая:

рекордные ставки пошлин;

неденежные ставки;

незаконное субсидирование компаний;

масштабные долгосрочные валютные манипуляции.

При этом американский президент напомнил, что предупреждал: США будут жестоко реагировать на любые действия стран, предпринимаемые в ответ на торговую политику Соединенных Штатов.

"Если Китай не отменит 34%-ное увеличение пошлин сверх своих уже долгосрочных торговых злоупотреблений к завтрашнему дню (8 апреля 2025 года), с 9 апреля Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины для Китая в размере 50%. Кроме того, все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с нами будут прекращены", – предупредил Трамп, добавив, что переговоры с другими странами, которые также подали запрос на встречи в Белом доме, начнутся "немедленно".

Как сообщал OBOZ.UA, американская администрация ввела пошлины на импорт из большинства стран мира. Не обошла эта судьба и Украину – с 5 апреля весь украинский экспорт будет идти в США с налогом в 10%. Когда стало известно, что Китай столкнётся со ставкой 34%, в Пекине объявили о зеркальном ответе – 34%-ные пошлины на весь импорт из США начнут действовать с 10 апреля.

Дональд Трамп назвал это решение паникой и ошибкой. Ранее он заявлял, что готов сделать для Китая "облегчение новой пошлины", если Пекин одобрит передачу платформы TikTok американским предприятиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!