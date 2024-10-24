Пенсии, курс, новые законы и тарифы: что нужно знать украинцам из нового меморандума с МВФ

Украина получила очередной транш от МВФ и согласовала меморандум о сотрудничестве. Новый документ – продление предварительных обязательств. Фонд ухудшил свои оценки для украинской экономики, а прогнозы разработали с учетом того, что война будет продолжаться и в следующем году.

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О том, какие обязанности взяли на себя и что стоит знать о договоренностях, читайте в материале OBOZ.UA.

Что с прогнозами

Если в предыдущих прогнозах, которые делались на следующий год, правительство и кредиторы всегда закладывали окончание активной фазы войны уже в первой части года, то сейчас прогнозы ухудшились. Расчеты сделаны с учетом, что большая часть 2025-го будет продолжаться активная фаза войны РФ против Украины. Здесь следует отметить, что эти прогнозы сделаны в том числе для того, чтобы снова не столкнуться с проблемой растущего дефицита бюджета тогда, когда на это не рассчитывали.

"Экономика может восстановиться быстрее, особенно если ситуация с безопасностью улучшится быстрее, чем ожидается. Несколько факторов могут способствовать более мощному восстановлению, прежде всего, снижению рисков безопасности, что будет способствовать более быстрому возвращению мигрантов и улучшению настроений, а также оживлению экономической активности благодаря решению проблем с поставкой, связанных с войной, и более стабильного доступа к морским портам и другим путям поставки", – говорится в меморандуме.

Ситуация в стране по-прежнему зависит от того, когда и как закончится война. Зимой 2024-2025 годов дефицит электроэнергии может достичь 3-4 гигаваттов, что усложнит экономическую ситуацию. МВФ также пересмотрел прогнозы по инфляции в Украине. Она достигнет 9% в 2024 году и снизится до 7,5% в 2025 году, однако эти показатели выше предыдущих прогнозов. Увеличение инфляции связано с повышением цен на энергоносители и расходами на оборону. Дефицит госбюджета Украины, по оценкам МВФ, составит 24,5% в 2024 году и снизится до 20% в 2025 году.

Понятно, что если активная фаза войны будет продолжаться дольше, то на нее тоже придется потратить больше ресурсов. Бюджет на следующий год (пока что проект бюджета) предусматривает мобилизацию расходов. Государство чуть ли не впервые решилось на значительное сбережение средств за счет наименее защищенных слоев населения: заморозят минимальные зарплаты и пенсии.

Пенсии и прокуроры

Вопрос многомиллиардных судов украинцев против ПФУ также затрагивается и в переговорах с МВФ. Недавно возникли скандалы из-за исков прокуроров против ПФУ. Однако на самом деле государство уже проиграло огромное количество исков от силовиков, военных и т.д. И дело не только в том, что они должны получать больше пенсий, суды обязывают проводить перерасчеты за предыдущие периоды.

"Чтобы достичь большей правовой определенности и избежать дополнительного давления на пенсионные расходы, вызванного правовой неопределенностью, мы подадим в Верховную Раду до конца марта 2025 года: изменения в законодательство, которые обеспечат немедленное вступление в силу части 5 статьи 61 Закона 3354-20", - говорится в меморандуме.

Эта часть статьи закона предусматривает, что даже если решение признают не соответствующим Конституции, это не восстанавливает предыдущую версию правил. То есть сейчас, если, например, судьям уменьшат максимальный размер пенсии, они через Конституционный суд признают такое решение нарушающим Основной закон и возобновят себе старые выплаты. А если будет действовать указанная норма закона, решение КСУ не будет автоматически восстанавливать старую версию правил.

"В течение нескольких последующих лет мы планируем работать над комплексными концептуальными основами для совершенствования и упрощения пенсионной системы и рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной системы, когда для этого появятся соответствующие условия. Мы еще раз подчеркиваем, что любые предложенные законодательные изменения, что увеличивают пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом фискальной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых для этого источников финансирования в изменениях в бюджет Пенсионного фонда Украины", – говорится в меморандуме.

Украинские власти обязались отказаться от:

новых спецпенсий или льгот;

нового повышения выплат;

уменьшать пенсионный возраст;

"Кроме того, мы улучшим адресность и предотвратим злоупотребление определенными надбавками к пенсиям путем уточнения критериев получения права на них. Механизмы поддержки уязвимых категорий населения. Мы работаем над дальнейшим усилением адресности и проверки доходов при предоставлении льгот уязвимым слоям населения", - говорится в документе.

Тарифы: будут ли повышать

"Меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные меры, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новых и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны", – отмечают в Минфине. Это уточнение появилось после ряда новостей о том, что в договоренностях с МВФ есть норма, предусматривающая рост тарифов.

На самом деле эта норма звучит следующим образом: "потенциальные меры по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки ГП в энергетическом секторе при наличии бюджетных ресурсов".

Отдельно в договоренностях отмечается, что после завершения войны обеспечение устойчивости системы и уменьшение квази-фискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию до возмещения расходов с одновременным выделением достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств. Проще говоря, коллы закончится война, постепенно тарифы увеличат до уровня себестоимости, а субсидии повысят.

Однако и во время войны возможно повышение тарифа (на отопление и газ запрещено законом). Всё зависит от ситуации на энергетических рынках, продолжительности войны, ситуации в стране. Однако точно можно констатировать: эта общая формулировка не обязывает Украину в конкретные сроки повышать тарифы на коммуналку. Тарифы действительно со временем возрастут, как будут расти цены на продукты и товары. Однако конкретных сроков и сумм нет.

Плохая новость: "Нафтогазу" зимой придется закупить (импортировать) до 2-3 млрд куб. м газа. "Если Нафтогаз столкнется с дефицитом ликвидности, мы оценим сумму компенсации за выполнение публичных специальных обязанностей (ПСО) в 2025 году на основе фактических документально подтвержденных расходов "Нафтогаза", проверенных Государственной службой аудита и другими заинтересованными лицами. Соответствующие расчеты будут завершены до конца августа 2025 г. года", – говорится в меморандуме.

Какие структурные маяки должна выполнить Украина

До конца февраля следующего года украинские власти обязались назначить нового руководителя БЭБ. До конца июня должен быть назначен постоянного руководителя Государственной миграционной службы. К этой же дате нужно подать Бюджетную декларацию на период с 2026-го по 2028-й.

В этом году нужно подготовить программу финансового оздоровления банков, внедрить методологию оценки рисков для формулирования приоритетов наблюдательных советов.

В целом, меморандум с МВФ не предусматривает жестких условий, Украина должна придерживаться той политики, которую начала ранее. Хотя сейчас кредиты от Фонда далеко не главный источник внешнего финансирования, именно от него зависит финансирование и от других стран и институций.