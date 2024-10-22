Согласилась ли Украина по требованию МВФ поднять тарифы: в Минфине сделали заявление

Обновленный меморандум Международного валютного фонда ( МВФ ) от октября 2024 года не включает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители во время войны. Повышение тарифов возможно только при надлежащей защите уязвимых домохозяйств, но пока такое решение не предусмотрено.

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Об этом пишет Министерство финансов Украины. Украина продолжает реализовывать реформу экономики и энергетического сектора, несмотря на значительные вызовы, вызванные полномасштабной войной с Россией.

Одним из ключевых партнеров Украины в этом процессе является МВФ, оказывающий стране финансовую помощь в рамках Программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Недавно, 18 октября 2024 г., МВФ завершил пятый пересмотр программы EFF, что стало важным этапом в продолжении сотрудничества между Украиной и Фондом.

Программа EFF для Украины была утверждена 31 марта 2023 г., с доступом к финансированию в размере около 15,6 миллиардов долларов США. Эта программа является частью более широкого пакета международной поддержки, что составляет примерно 122 миллиарда долларов. МВФ продолжает осуществлять пересмотры выполнения Украиной обязательств в рамках программы, в том числе касающихся экономических реформ, финансовой стабильности и энергетического сектора.

После каждого успешного пересмотра программы EFF МВФ обновляет Меморандум, где определяются меры экономической политики и планы реформ для Украины. Уже прошло пять таких просмотров, и по результатам каждого были согласованы новые шаги и приоритеты. Одно из направлений этих реформ касается энергетической отрасли Украины, которая получила значительные повреждения в результате российской агрессии.

Последние обновления Меморандума с МВФ, в том числе меморандум от 18 октября 2024 года, не включают прямых обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители. Хотя в прошлых версиях Меморандума рассматривалась возможность повышения тарифов на энергоносители как один из вариантов стабилизации энергетического сектора, этот шаг всегда зависел от нескольких важных факторов.

Основным из них является обеспечение достаточных ресурсов для защиты уязвимых категорий населения, таких как малообеспеченные семьи. То есть, даже если бы повышение тарифов произошло, правительство Украины и международные партнеры должны были бы предусмотреть механизмы компенсаций для домохозяйств, наиболее пострадавших от такого решения.

Меморандум от 18 октября повторяет уже существующие рекомендации, но не вводит новых обязательств по повышению тарифов на энергоносители. Это означает, что, несмотря на экономические вызовы и значительные потери в энергетике, украинское правительство не обязано поднимать тарифы в текущих условиях войны.

В то же время, вопрос тарифов остается открытым в будущем контексте послевоенного восстановления и реформирования энергетической отрасли. Правительство совместно с МВФ продолжает работать над стратегией развития энергосистемы, включающей кредитные программы государственных банков по поддержке предприятий, связанных с энергетикой, а также внедрение механизмов финансовой помощи для восстановления энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине Кабмин утвердил перечень энергетического оборудования и других товаров, освобождаемых от НДС (налог на добавленную стоимость) и ввозной пошлины. Это будет способствовать более быстрому восстановлению поврежденной энергетической системы и обеспечению стабильного энергоснабжения.

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