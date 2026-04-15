МВФ и ЕС могут передать Украине миллиарды: когда выделят деньги

Украина сможет получить более 3 млрд евро от Международного валютного фонда и Европейского Союза (ЕС) в рамках согласованных макрофинансовых программ. Официально о передаче денег могут объявить по результатам переговоров в кулуарах весенних встреч МВФ и Всемирного банка в США.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве финансов и Politico. Отмечается, что в целом Украина может получить от международных партнеров до 2,7 млрд евро и $686 млн.

Деньги от МВФ уже в июне

В частности отмечается, что в июне состоится первый пересмотр программы Extended Fund Facility на 2026-2029 годы общим объемом $8,1 млрд. Если все пройдет успешно, Украина сможет получить от МВФ $686 млн.

"Украинская сторона подтвердила приверженность реализации реформ в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности, для обеспечения макрофинансовой стабильности государства в условиях войны", – отметили в Минфине.

В министерстве оценили общий дефицит бюджета Украины на 2026-2029 годы составляет около $136,5 млрд. То есть только в 2026 году Украина нуждается в около $52 млрд международной помощи для поддержания макроэкономической стабильности и восстановления критической инфраструктуры.

ЕС готов передать миллиарды

Украина достигла определенного прогресса в приведении законодательства в соответствие с требованиями ЕС. Именно поэтому в Брюсселе рассчитывают на выделение для Украины дополнительных средств в рамках Программы помощи Украине.

"Брюссель планирует выделить Украине 2,5-2,7 млрд евро после того, как Киев "наконец выполнил" необходимые реформы в рамках Программы помощи Украине (Ukraine Facility)", – заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Она подчеркнула, что Украина будет в центре обсуждений во время обеда на уровне министров G20 в кулуарах работы по финансовым вопросам, который состоится 16 апреля. Кос намекнула, что там может прозвучать объявление о выделении соответствующих средств для Украины в рамках Ukraine Facility.

Как уже сообщал OBOZ.UA, следующее правительство Венгрии не будет сопротивляться для предоставления Европейским Союзом Украине займа в 90 млрд евро, но присоединяться к финансированию кредита не планирует. В то же время будущий премьер-министр Петер Мадьяр собирается и дальше покупать российскую нефть, а также выступает за отмену санкций против РФ после завершения войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!