Миллионы украинцев выехали в ЕС: в каких странах их больше всего

Временной защитой в ЕС пользуются 4,3 млн украинцев. В основном спасающиеся от войны люди осели в таких странах как Германия (1,27 млн человек, 29,5% от общего количества) и Польша (951,56 тыс. человек, 22,1%).

Об этом сообщает Евростат. Согласно его данным, также много украинцев уехали в Чехию – ныне их там 381,19 тыс. человек, 8,9% от общего количества.

При этом подчеркивается: по сравнению с концом декабря-2023, больше всего число украинцев, пользующихся временной защитой, увеличилось в Германии. Здесь их стало больше на 18 905 человек. А кроме того, в:

Чехии (+8 155 человек);

Испании (+2 830 человек).

Впрочем, в некоторых странах таких украинцев становится меньше – скорее всего, ввиду каких-либо причин они уезжают из них. Так, самое большое сокращение зафиксировано в Италии, где пользующихся временной защитой стало меньше на 18 125 человек. Также их количество уменьшилось в:

Польше – на 3 235 человек;

Эстонии – на 225 человек;

Франции – на 205 человек;

Люксембурге – 10 человек.

В целом же, отмечается, на 31 января 2024 года среди всех получателей временной защиты в ЕС украинцы составляли 98%. Из них:

взрослые женщины – 46,1%;

дети – 33,2%;

взрослые мужчины – 20,7%.

В Нидерландах захотели ужесточить правила для украинцев

В то же время, в парламенте Нидерландов предложили ужесточить правила, которые регулируют финансовые обязательства трудоустроенных беженцев. Если инициатива будет одобрена, украинцам в этой стране придется платить за жилье и питание.

Сейчас украинские беженцы в Нидерландах имеют статус, который по правам соответствует статусу граждан ЕС. Среди прочего украинцы имеют право на проживание и трудоустройство.

Однако также беженцы получают финансовую помощь в размере от 280 до 380 евро в месяц (до 15,6 тыс. грн) для покрытия жилищных расходов. Предполагается, что выплата этой помощи должна прекращаться с момента получения работы. В то же время контроль за этим процессом вызывает проблемы.

Кроме того, украинцы освобождены от платы за медицинское страхование, коммуналку и от налогов. В парламенте Нидерландов считают, что те, кто нашел работу, все же должны иметь больше расходов на собственные нужды.

"Украинцы, которые работают здесь, должны внести вклад в собственное жилье. Это то, что должны делать лица, ищущие убежища, и люди, получающие пособие. К украинцам нужно относиться точно так же, как и ко всем остальным в этой стране", – отметила депутат Кати Пири.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, получившие временную защиту в Италии, могут оформить выплату в 300 евро в месяц на три месяца. Таким образом в общем они получат 900 евро. Программа будет действовать в течении всего 2024 года, а деньги начнут выдавать на следующий месяц после подачи заявки.

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