Международные партнеры предоставили Украине почти $100 млрд: какие страны больше всего

С начала войны Украина привлекла почти 100 миллиардов долларов внешнего финансирования, что позволило поддерживать макрофинансовую стабильность и обеспечивать критические государственные расходы. Наибольшую поддержку оказали ЕС, США и МВФ, которые вместе обеспечили более 79% общей суммы помощи.

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Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Благодаря международной поддержке Украина смогла привлечь почти 100 миллиардов долларов внешнего финансирования, что стало критическим фактором для функционирования экономики в условиях войны.

Основные источники внешнего финансирования

По состоянию на 15 августа 2024 Украина привлекла 24,5 миллиарда долларов внешнего финансирования в текущем году. Наибольшими донорами стали:

Европейский Союз (ЕС) – 13,1 миллиарда долларов, что составляет 53,4% от общего объема помощи;

Соединенные Штаты Америки (США) – 3,9 миллиарда долларов (15,9%);

– 3,9 миллиарда долларов (15,9%); Международный валютный фонд (МВФ) – 3,1 миллиарда долларов (12,6%);

– 3,1 миллиарда долларов (12,6%); Япония – 2,1 миллиарда долларов (8,7%);

– 2,1 миллиарда долларов (8,7%); Канада – 1,5 миллиарда долларов (6%);

– 1,5 миллиарда долларов (6%); Великобритания, Всемирный банк (ВБ) и другие доноры – около 2,5% от общей суммы.

Эти средства направляются на поддержку невоенных расходов бюджета, таких как социальные выплаты, здравоохранение, образование и другие критические потребности. Благодаря международной финансовой помощи Украине удается обеспечивать основные функции государства и избегать экономического коллапса.

Прогноз до конца года

До конца 2024 года Украина планирует привлечь еще 13,5 млрд долларов внешнего финансирования. Основные источники этих средств включают в себя:

Европейский Союз – 4 миллиарда евро (около 4,4 миллиарда долларов) в виде беспроцентной ссуды по программе Ukraine Facility;

– 4 миллиарда евро (около 4,4 миллиарда долларов) в виде беспроцентной ссуды по программе Ukraine Facility; США – 3,9 миллиарда долларов в рамках второго транша беспроцентной ссуды, которая может быть списана в будущем;

– 3,9 миллиарда долларов в рамках второго транша беспроцентной ссуды, которая может быть списана в будущем; МВФ – 2,2 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования (EFF);

– 2,2 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования (EFF); Всемирный банк – 1,5 миллиарда долларов второго транша ссуды за инструментом развития политики (DPL).

Если все планируемые средства будут привлечены, общий объем внешнего финансирования с начала войны достигнет 98,1 миллиарда долларов. Наибольшие взносы в финансирование украинского бюджета внесли:

ЕС – 40,6 миллиарда долларов, что составляет 41,4% всего финансирования;

– 40,6 миллиарда долларов, что составляет 41,4% всего финансирования; США – 26,8 миллиарда долларов (27,3%);

МВФ – 10,2 миллиарда долларов (10,4%);

– 10,2 миллиарда долларов (10,4%); Япония – 6,3 миллиарда долларов (6,5%);

– 6,3 миллиарда долларов (6,5%); Канада – 5,1 миллиарда долларов (5,2%);

– 5,1 миллиарда долларов (5,2%); Великобритания – 2,6 миллиарда долларов (2,6%);

– 2,6 миллиарда долларов (2,6%); Всемирный банк – 2,1 миллиарда долларов (2,1%);

– 2,1 миллиарда долларов (2,1%); Германия – 1,7 миллиарда долларов (1,7%);

– 1,7 миллиарда долларов (1,7%); Остальные партнеры – 2,7 миллиарда долларов (2,7%).

Привлеченные на льготных условиях или на безвозвратной основе средства жизненно необходимы для Украины. Они помогают поддерживать макрофинансовую стабильность, обеспечивать критические государственные функции и способствуют сохранению социального благосостояния населения. Без такой поддержки государственный бюджет Украины не мог бы выполнять свои основные функции, а экономические последствия войны могли бы стать катастрофическими.

Как сообщал OBOZ.UA ранее Украина получила от Европейского Союза (ЕС) очередной транш безусловной макрофинансовой помощи по программе Ukraine Facility. В Государственный бюджет Украины поступило 1,9 млрд. евро.

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