Замороженные активы РФ планируют потратить на оружие для Украины: сколько средств предоставит США

США предоставит Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7, который будет погашен за счет замороженных российских активов. Половина средств планируется на военную помощь, остальные – на экономическую поддержку Украины.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Эта договоренность является частью более масштабной международной инициативы, согласованной на уровне лидеров G7 в июне.

Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за 20 миллиардов долларов, обеспеченных суверенными активами России. Подобные обязательства взяли на себя и другие страны, в частности, Европейский Союз, который также предоставит Украине 20 миллиардов долларов, а Британия, Япония и Канада совместно выделят еще 10 миллиардов.

Главным источником финансирования для покрытия этого кредита станут замороженные российские активы, оцениваемые более чем в 300 миллиардов долларов, большинство из которых находится в Европе. Эти активы были заморожены в ответ на вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Использование этих активов позволит избежать дополнительной нагрузки на налогоплательщиков в США и Европе.

Часть этих средств, в том числе 10 миллиардов долларов, планируется направить на военные нужды Украины, однако это решение требует одобрения Конгресса США. Остальные средства, не требующие дополнительного согласования Конгресса, поступят в Целевой фонд Всемирного банка, согласившегося управлять этими финансовыми потоками. Фонд будет отвечать за распределение средств, направленных на поддержку экономики Украины.

Кредитный пакет G7, включающий эти 20 миллиардов долларов, является важной частью международной помощи Украине, которая продолжает противостоять российской агрессии. На фоне этого, Великобритания также объявила о своем взносе в размере 2,26 миллиарда долларов, что будет использовано для закупки оружия и восстановления поврежденной инфраструктуры Украины. Британские средства будут направлены на военные цели, в частности, на разработку новых беспилотных летательных аппаратов и закупку систем вооружения, которые помогут Украине противостоять вражеским атакам.

Канада также присоединилась к финансированию, пообещав выделить 5 миллиардов канадских долларов (около 3,7 миллиарда долларов США) в поддержку Украины через этот кредитный пакет. В частности, канадские средства будут направлены на поддержку экономического развития и восстановления после военных разрушений.

Ожидаемо, что российские власти остро осудили эти договоренности. В своем сообщении российское посольство в Вашингтоне назвали это "воровством на государственном уровне", подчеркнув, что Россия рассматривает это как незаконное использование ее замороженных активов.

На фоне этих заявлений обсуждение дальнейшей финансовой помощи Украине продолжается в международных кругах. Одной из ключевых тем остается вопрос, как долго будут сохраняться замороженные российские активы и как обеспечить постоянный доход от них для финансирования потребностей Украины. Европейский Союз, в свою очередь, уже принял ряд решений по замораживанию российских активов на период войны и предоставлению Украине новых кредитов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина получит от стран "Большой семерки" рекордно крупную макрофинансовую помощь, которой должно хватить для закрытия всех потребностей бюджета во внешнем финансировании в 2025 году. Сумму в размере $50 млрд разделят между Европейским Союзом, США, Канадой, Японией и Великобританией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!