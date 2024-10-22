В G7 готовы вернуть России замороженные миллиарды долларов: названо главное условие
Россия может не получить свои активы, замороженные в банках и депозитариях западных стран, даже после завершения войны в Украине. Страны-члены клуба "Большой семерки" не планируют их возвращать до тех пор, пока РФ полностью не компенсирует после окончания боевых действий.
Об этом сообщает Nikkei, ссылаясь на собственные "многочисленные источники в G7", в том числе неназываемых высокопоставленных представителей Европейского Союза. Официальное заявление лидеров G7 по поэтому вопросу будет опубликовано до конца месяца.
"Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный Украине ущерб", — говорится в проекте заявления лидеров, подготовленном под председательство Италией.
Также в документе подтверждена гарантия выделения Украине $50 млрд кредита. Деньги будут выделяться под гарантии доходов, полученных от замороженных активов.
На прошлой неделе в Европейском Союзе утвердили выводы Евросовета, в которых лидеры ЕС подтвердили, что замороженные российские активы будут находиться под санкциями пока идет война и не будут компенсирован весь причиненный Украине ущерб. $50 млрд, которые планируют выделить до конца года, могут использовать не только восстановления Украины, но и для покрытия военных и бюджетных нужд.
Как "Большая семерка" пытается использовать замороженные активы РФ для помощи Украине
В общей сложности в ЕС было заморожено 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных средств РФ. В июне 2024 года лидеры G7 договорились предоставить Украине кредиты на сумму $50 млрд под гарантии этих активов.
Согласно плану, выделение средств должны были разделить в соответствии с экономическими показателями стран "Большой семерки": ЕС и США покрыли бы по $20 млрд, а остальные средства выделили бы Канада, Япония и Великобритания. Однако условием выделения средств США было официальное продление ареста российских активов в ЕС.
Евросоюз пока так и не принял это решение из-за вето Венгрии – чтобы обойти его, Еврокомиссия увеличила свою долю в кредите до 40 млрд евро (под гарантии общего бюджета блока), что встретило сопротивление стран-членов ЕС. Они потребовали, чтобы Великобритания, Канада и Япония увеличили свои доли.
Окончательная сумма в 35 млрд евро компромиссна и позволит США присоединиться к соглашению позже и уменьшить риски ЕС. Большинство стран и Европейский парламент должны одобрить кредит ЕС до конца года.
Также OBOZ.UA сообщал, что Европарламент принял решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме до 35 миллиардов евро на 2024-2025 годы. Ссуды будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, что обеспечивает защиту внутренних ресурсов Украины.
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