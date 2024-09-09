НБУ вводит лимиты использования банковских карт уже с 10 сентября: кого из украинцев затронут новые правила

Нацбанк изменил ряд валютных ограничений. Действовать они начнут с 10 сентября. Новые правила неоднородны: в некоторых аспектах они усиливают ограничения – в частности, вводят лимиты на использования карт за рубежом. Однако в других – ослабляют.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили, что давление ослабеет, в частности на:

покупку и перевод иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода;

выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами;

покупку и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС;

компенсацию уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.

"Приняты изменения в валютных ограничениях, которые начнут действовать с 10 сентября. С одной стороны, НБУ смягчает ряд ограничений, а с другой – принимает меры по противодействию непродуктивному оттоку капитала из Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если смягчение валютных ограничений поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и ядерного страхового пула, то ужесточение позволит предотвратить непроизводительный отток капитала из страны. Для этого, в частности, для покупки часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т.п. НБУ устанавливает ежемесячный предел в размере 100 тыс. грн в эквиваленте.

"Необходимость в этом мере показал проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем в иностранной валюте. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленного НБУ на период действия военного положения", – рассказали в Нацбанке.

Кроме того, отмечается, для операций с агентами и менеджерами с недвижимостью за границей устанавливается ежемесячный предел в размере 500 тыс. грн в эквиваленте. Ожидается, что это позволит:

предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции;

избежать утечки капитала из Украины в значительных объемах.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Национальном банке Украины предлагают ввести лимиты на переводы между банковскими картами на уровне доходов, указанных в анкете. То есть, например, если клиент банка указал, что получает 15 тыс. грн, а через его счет прошло 50 тыс. грн, его карты могут быть заблокированы.

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