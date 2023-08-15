Россия использует нефтяную лазейку на миллиард долларов: FT раскрыло схему

Россия использует лазейку в нефтяном лимите на $1 млрд. Завышенные расходы на транспортировку нефти позволяют стране-террористке получить больше денег.

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Об этом говорится в материале FT. Анализ, проведенный с помощью судов, следующих непосредственно из российских портов на Балтике в Индию, показывает, что завышенные цены в сочетании с комиссионными, полученными за транспортировку нефти на связанных с Россией судах, могли составлять $1,2 млрд за 3 месяца по июль.

Таможенные документы, выданные в РФ с декабря по конец июня, показывают, что средняя цена поставляемой в Индию сырой нефти составляла около $50 за баррель в балтийских портах. Это сохранило продажи на уровне ограничения, применяемого к так называемой цене "франко борт" (FOB), или стоимости нефти в порту загрузки.

Однако данные индийской таможни показывают, что цены, фактически оплачиваемые в Индии после доставки – так называемая цена "стоимость, страхование и фрахт" (CIF) – за тот же период составляли $68. Это была заметная скидка к мировым ценам на нефть, которая в среднем составляла около $79 за баррель в течение периода, но предполагает рост цен на $18 за баррель между Балтией и Индией.

Цифры Argus, агентства ценообразования, также указывают на большой разброс. По оценкам Argus, средняя цена сырой нефти марки Urals была на $14,90 за баррель в Индии выше, чем в Балтийском регионе, с момента начала сбора данных в феврале. Это превышает оценки Argus по фактической цене доставки, которая в среднем составляла около $9 за баррель.

Представитель индийской государственной нефтяной компании, купившей часть этой нефти, сообщил, что индийские покупатели покупали с учетом стоимости доставки. Чиновник сказал, что никакие переговоры по грузоперевозкам или расходам не допускаются.

Да, избыточные сборы, вероятно, получили продавцы нефти. По данным аналитической компании Kpler, нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть" осуществили прямые продажи нефтеперерабатывающим заводам Индии. В других случаях продажей управляют торговые компании, возникшие в прошлом году и тесно связанные с несколькими российскими нефтяными компаниями.

Россия отгрузила 108 млн баррелей из Балтики в Индию с мая по июль на 134 судах, когда разница между ценами Argus в среднем составляла $17 за баррель, учитывая лаг между отправкой и поставкой. В то время Argus оценивает, что коммерческие ставки доставки составляли в среднем $9 за баррель, что свидетельствует о том, что завышенная стоимость может составить около $800 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены создать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов на случай прекращения поставок. Резерва должно хватать на 61 день.

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