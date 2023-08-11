Рубль идет к краху, "переломный" момент близко: экономика России трещит по швам

В экономике России образовалась новая проблема. К сильно бьющим по ней санкциям, в разы просевшим доходам и оттоку капитала добавилось рекордное падение рубля к доллару – американская валюта в РФ впервые за 16 месяцев взлетела в цене почти до 100 рублей. Однако это не предел – по прогнозам, в дальнейшем рубль продолжит падение.

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Так, по состоянию на 16:22 по Киеву доллар на Московской бирже стоил 99 рублей. Последний раз такое было 22 марта 2022 года.

Более того, рубль продолжит дешеветь. В частности, по словам аналитика Георгия Ващенко, психологически важная отметка в 100 руб./доллар может быть достигнута в ближайшее время. "Я бы не ожидал, что тенденция к ослаблению (рубля. – Ред.) прекратится", – подчеркнул он.

Почему рубль ослаб

Как отметили аналитики Bloomberg, причин ослабления рубля несколько. В частности:

значительное ухудшение условий внешней торговли;

международные санкции, которые, собственно, и привели к нему.

Так, отмечают они, доходы крупных российских экспортеров в июле-2023 сократились до 6,9 млрд долларов – с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года. Что очень ударило по российской экономике, ведь эти средства являются ключевым источником твердой валюты для России.

Также, отмечается, на падение рубля влияет и отток капитала. Так:

домохозяйства перевели около 40 млрд долларов в иностранные банки – поскольку процентные ставки в рублях не оправдали инфляционных ожиданий, "а все большее число российских банков оказались отрезанными от глобальных платежных систем";

депозиты россиян в иностранных банках выросли в июне-2023 66 млрд долларов.

Одна из худших валют

Рубль уже ослаб на 23% по отношению к доллару в 2023 году – и попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями. "Компанию" ему там составили:

турецкая лира;

аргентинское песо.

При этом, отмечают аналитики, в будущем ситуация будет только ухудшаться. Ведь поводов для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

Как сообщал OBOZREVATEL. россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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