Россия пытается взвинтить глобальные цены на нефть: в Reuters узнали о планах Кремля

Россия активно пытается повысить мировые цены на нефть – чтобы компенсировать прибыль Кремля, утраченную из-за санкций. Для этого РФ намерена специально сократить экспорт нефти в августе.

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О планах руководства РФ сообщил Reuters, ссылаясь на собственные источники. По их словам, российские власти уже дали указание нефтяным компаниям сократить планы поставок на август.

Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, российские компании якобы сами будут решать, сокращать ли добычу нефти в августе. Но задача состоит в том, чтобы сократить поставки на мировые рынки, признал Новак.

Источники добавляют, что речь идет об экспорте нефти из западных портов России (в частности, в Балтийском море). В августе он предположительно сократится на 100-200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем.

"Это является признаком того, что Москва выполняет свое обещание о новых сокращениях поставок в тандеме с главой ОПЕК и Саудовской Аравией", – отмечает агентство. О планах касательно тихоокеанский портов РФ источникам неизвестною.

ОПЕК и другие крупные производители (т. е. вместе ОПЕК+) сокращают поставки с ноября-2022, боясь падения мировых цен на нефть. Для России этот вопрос стоит особенно остро: если в 2022 году ей удавалось зарабатывать нефтедоллары в условиях санкций, то с падением цены нефти в 2023 году бюджетные показатели РФ значительно ухудшились.

Общий экспорт нефти и нефтепродуктов из России оценивается в 7 млн баррелей в сутки. Но это лишь предположение, так как официальные данные были засекречены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом за январь-июнь 2023 года доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое. Агрессору удалось заработать 37,4 млрд долларов, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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