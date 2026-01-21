Кремль перекрыл потери от санкций золотом: подорожание слитков заменило замороженные миллиарды

Рост мировых цен на золото принес России более 216 млрд долларов "бумажной" прибыли, частично компенсировав потерю замороженных в Европейском Союзе (ЕС) активов. В то же время, золото стало ключевой опорой российских резервов, но его реальная монетизация остается ограниченной из-за санкций и закрытых западных рынков.

Об этом пишет Bloomberg. По оценкам аналитиков, с февраля 2022 года стоимость золотых резервов Банка России выросла более чем на 216 миллиардов долларов – сумма, сопоставимая с объемом средств, заблокированных западными странами из-за агрессии Кремля.

После вторжения в Украину Россия потеряла доступ к значительной части своих международных резервов, размещенных в валюте и ценных бумагах за рубежом. В 2022 году Министерство финансов РФ признавало, что примерно 300 миллиардов долларов государственных активов были иммобилизованы за пределами страны. В декабре Европейский Союз продлил замораживание около 210 миллиардов евро российских суверенных средств, большинство из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

На этом фоне именно золото стало ключевым элементом финансовой стабильности России. В отличие от валютных резервов, слитки не подпадают под прямую блокировку и остаются активом, который теоретически можно монетизировать, даже в условиях санкционного давления.

Показательно, что стремительный рост стоимости золотых резервов произошел без активных действий самого Банка России. Центральный банк на протяжении последних лет воздерживался как от масштабных закупок металла, так и от его продажи. Основным фактором роста стала динамика мировых цен. За последние четыре года золото дорожало на фоне нескольких глобальных тенденций:

активного спроса со стороны центральных банков разных стран;

инфляционных рисков в ведущих экономиках;

роста геополитической напряженности;

поиска инвесторами "тихой гавани" на фоне торговых войн и санкций.

Особенно резким был скачок в 2025 году, когда золото подорожало примерно на 65% – это лучший годовой результат с 1979 года. По состоянию на конец прошлого года международные резервы России достигли 755 миллиардов долларов, свидетельствуют официальные данные Банка России.

Из этой суммы 326,5 миллиарда долларов приходилось именно на золото. С тех пор цены на металл выросли еще более чем на 8%, превысив отметку 4700 долларов за унцию.

Таким образом, слитки сейчас составляют почти половину всех международных резервов РФ. Для сравнения, до начала войны доля золота не превышала 21%, тогда как в конце 2025 года она выросла до 43%. Зато резервы, размещенные в валюте и иностранных активах, за этот период сократились примерно на 14%.

Россия остается вторым крупнейшим производителем золота в мире, добывая более 300 тонн металла ежегодно. Однако с 2022 года российские слитки были фактически вытеснены с западных рынков. Лондонская ассоциация рынков драгоценных металлов исключила их из своего списка, что закрыло доступ к крупнейшему в мире внебиржевому центру торговли золотом.

Отмечается, что это существенно затрудняет возможные масштабные продажи золота центральным банком, в частности на азиатских рынках, где Россия сталкивается с конкуренцией со стороны вновь добытого металла от санкционных производителей, который также имеет ограниченные каналы сбыта.

В Министерстве финансов РФ считают, что долгосрочный тренд для золота остается восходящим. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в конце декабря заявил, что цены могут вырасти до 5000 долларов за унцию и выше, объясняя это падением доверия к традиционным резервным валютам и попытками экспроприации российских активов за рубежом.

В то же время Банк России лишь в конце прошлого года начал ограниченно использовать золотые резервы, их объем сократился на 0,2 миллиона тройских унций до 74,8 миллиона. Это было связано с операциями Министерства финансов по продаже активов Фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита.

Судьба российских средств, заблокированных в Европе, остается предметом международных дискуссий. Страны ЕС неоднократно обсуждали возможность использования этих активов или доходов от них для финансовой поддержки Украины, однако окончательное решение до сих пор не принято.

В ответ Банк России подал иск против Euroclear, требуя 18,2 триллиона рублей компенсации. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Москва не планирует отказываться от своих претензий и рассматривает возможность обращения в международные суды.

