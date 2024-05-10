Предыдущие цены перечеркнули: популярный в Украине алкоголь подорожает

Украинцев ждет подорожание вина и винных напитков, поскольку правительство одобрило повышение акцизных сборов на такой вид товаров. Это было одним из условий ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Кабинет министров стремится приблизить ставки акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС, и поэтому одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога". Об этом 10 мая сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, ставка акцизного налога вырастет на 3,81 грн, или почти 50%, с 8,42 до 12,23 грн за 1 л. Подорожание касается вина, а также других сброженных напитков и их смесей крепостью 1,2-22% алкоголя.

Следует отметить, что в прошлом году Украина сделала еще один шаг по внедрению электронных акцизов (е-акцизов) на алкогольные и табачные изделия. Предполагается появление электронной марки акцизного налога с уникальным QR-кодом. Это позволит украинцам проверить оригинальность алкоголя и табака в приложении Дія.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года Всемирная организация здравоохранения призвала все страны повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки (SSB). По данным организации, на 2023 год большинство стран мира не используют налоги для стимулирования здорового образа жизни, и это требуется исправить. Украина при этом действует по планам ВОЗ: в нашей стране собираются не только повысить стоимость алкоголя, но и ввести налог на сладкую воду.

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