Конец эпохи доллара: "ветеран" Уолл-Стрит предсказал американской валюте мрачное будущее

Американский доллар уже в обозримом будущем рискует потерять свою доминирующую роль в мире. Валюта США перестанет быть основой для мировых финансов и торговли из-за аутсорсинга, Китая и криптоактивов.

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Об этом в интервью The New York Times заявил "ветеран" Уолл-Стрит Дик Бов, который проработал финансовым аналитиком 54 года кряду. Бов считает, что для доллара близится конец эпохи.

"Доллар завершает свою роль как мировая резервная валюта", – сказал он. Согласно прогнозам эксперта, такой сценарий разовьется по нескольким комплексным причинам:

Штаты слишком увлеклись аутсорсингом, концентрируя свои производства в других странах;

экономика Китая превзойдет США по размеру;

развитие криптовалют, которое при должном регулировании может "заполнить пустоту, которую оставит доллар".

По мнению Бова, тренд на аутсорсинг дал другим странам, особенно Китаю, больше контроля за международным производством, мировой экономикой и мировыми денежными потоками. А это и были столпы, на которых держалось глобальное доминирование доллара в течение всех десятилетий после окончания Второй мировой войны.

Бов считает: аналитики, не прогнозирующие крах доллара, просто "монахи, которые молятся деньгам". По его словам, его коллеги "не хотят кусать руку, которая их кормит" и потому своими заявлениями стараются удержать традиционную финансовую систему на плаву.

Пока что долларовые активы все еще составляют около 60% международных резервов в мире (по данным МВФ). Однако некоторые страны уже взяли курс на дедолларизацию своих "запасов".

Эта тенденция особенно усилилась после того, как России от "бакса" ударила по экономике этой страны из-за введения санкций США. Как минимум Бразилия, Аргентина, Индия и Бангладеш активно исследуют использование для торговли и платежей других валют и активов, таких как китайский юань и биткоин.

Бов ранее давал финансовые прогнозы, которые сбывались. В частности, он наряду с инвестором The Big Short Майклом Бурри и титаном хедж-фондов Джоном Полсон заметил проблемы в американском жилищном секторе до того, как он обвалился и спровоцировал мировой финансовый кризис 2008 года. Бов предупреждал о кризисе еще в 2005 году, за несколько лет до того, как лопнули несколько банков, и началась глобальная рецессия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало сильнее, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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