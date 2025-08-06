Кому из украинцев бесплатно заменят документы на авто: правительство приняло решение

В Украине освободили пострадавших от агрессии РФ от уплаты за восстановление водительских удостоверений и документов на авто. Теперь эти услуги будут бесплатными для тех, кто потерял документы из-за обстрелов или боевых действий.

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Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Если человек потерял водительское удостоверение или свидетельство о регистрации авто из-за обстрелов или боевых действий, отныне восстановление этих документов будет бесплатным.

Тысячи граждан были вынуждены покинуть дома или потеряли имущество, в том числе и документы, во время ракетных атак, обстрелов или эвакуации из опасных территорий. В таких ситуациях платить еще и за восстановление документов – это дополнительное бремя, которое власти решили снять.

Согласно новым нормам, граждане смогут подать заявление в сервисные центры МВД и получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства без всяких оплат. Речь идет исключительно о случаях, когда документы были потеряны из-за последствий боевых действий – ракетные обстрелы, пожары, взрывы или эвакуацию.

Отмечается, что это касается не только территорий, которые сейчас находятся под оккупацией или в зоне боевых действий, но и всей Украины, если потерю документов можно подтвердить как следствие вооруженной агрессии. Правительство подчеркивает, что важно быть чувствительными к потребностям людей, которые уже пережили значительные потери, и не создавать дополнительных препятствий на пути к восстановлению нормальной жизни.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы со статусом ВПЛ (внутренне перемещенные лица) смогут получать от государства компенсацию по программе еВідновлення. Кроме того, для расселения семей, выехавших из Мариуполя, дополнительно построят муниципальное социальное арендное жилье в Белой Церкви.

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