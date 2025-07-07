В Украине изменили условия компенсации за разрушенное жилье для ВПЛ: что нужно знать переселенцам

Украинцы со статусом ВПЛ (внутренне перемещенные лица) смогут получать от государства компенсацию по программе єВідновлення. Кроме того, для расселения семей, выехавших из Мариуполя, дополнительно построят муниципальное социальное арендное жилье.

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Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 7 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Одно из них позволяет дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать – в частности, на территории активных боевых действий и оккупированных территориях.

"Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото- и видеоматериалам комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Ответственным министерствам дана задача запустить услугу как можно быстрее", – пояснил Шмыгаль.

Это стало возможным благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото- и видеоматериалам. Получив такие доказательства, комиссии смогут зафиксировать уничтожение жилья. Услуга будет запущена как можно быстрее.

В этом году Правительство выделило рекордные и беспрецедентные 15 млрд грн на поддержку семей ВПЛ, чье жилье было уничтожено. Программа работает, и уже тысячи семей приобрели новое жилье.

В целом помощь через программу єВідновлення получили уже более 115 тыс. украинских семей, отметил премьер. В частности:

97 тыс. семей получили выплаты на восстановление поврежденного имущества;

получили выплаты на восстановление поврежденного имущества; почти 20 тыс. семей выплатили компенсацию для приобретения нового жилья вместо разрушенного.

Также украинцы могут приобрести жилье по программе доступного ипотечного кредитования еОселя, которой воспользовались уже почти 18 тыс. семей. Из них более половины – военнослужащие, работники сектора безопасности и ветераны.

Для облегчения условий расселения семей ВПЛ с временно оккупированного Мариуполя правительство Украины запустило проект строительства муниципального социального арендного жилья, а также программу льготных ипотечных кредитов. Также для всех ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 20% своих доходов, доступна правительственная программа субсидий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские переселенцы из числа участников боевых действий, многодетных и семей погибших защитников, лиц с инвалидностью и детей-сирот смогут купить жилье взамен того, что было утрачено на временно оккупированных территориях. Соответствующую программу поддержки Украина обсуждает со Всемирным банком, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

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