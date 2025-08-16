Компания 90-летней матери нардепа продавала материалы для фортификаций по завышенным ценам – расследование Bihus.Info

Народный депутат от "За будущее" Игорь Молоток стал фигурантом громкого расследования. Журналисты обнаружили, что компания, которая строила фортификации в Сумской области по завышенным ценам, закупала материалы у фирм, связанных с парламентарием. Одна из таких компаний оформлена на его мать.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Так, с начала 2024-го года Правительство выделило на фортификации Сумской и Запорожской областей более 4 миллиардов гривен. Весомую часть бюджета получили областные государственные администрации, которые и заключали договоры с подрядчиками на строительство и обустройство оборонительных линий.

Журналисты подробно разобрали финансовую составляющую возведения фортификаций и выяснили, что на работах как минимум в нескольких областях, в частности – Сумской и Запорожской – государство могло потерять десятки миллионов.

Около 126 миллионов гривен на обустройство оборонительных рубежей в Сумской области получила компания ООО "ТД "Династия". В частности, для этих работ она закупила на более 40 млн грн материалов у компании "Шостстройресурс". Эту фирму впоследствии записали на 90-летнюю мать нардепа Игоря Молотка. Как установили журналисты, "Шостстройресурс" покупало материалы у производителя и перепродавало их ООО "ТД "Династия" с немалой наценкой.

К Молотку журналистов привела еще одна компания, у которой подрядчик покупал противотанковые пирамиды – ООО "Норд Трек". Эта структура, судя по декларации нардепа, платит зарплату его сожительнице. На такой схеме, по подсчетам журналистов, государство могло потерять не менее 9,5 миллионов гривен.

Игорь Молоток – нардеп еще с 2012-го. Тогда – регионал, а сейчас – член депутатской группы "За будущее". В 2019 году избрался в Раду как мажоритарщик от Сумской области. В Верховной Раде Молоток входит в комитет по вопросам бюджета.

В ответе журналистам нардеп сообщил, что не получает выгоду от деятельности упомянутых компаний, не влиял на то, чтобы они получали заказы на строительство фортификаций, и не владеет информацией о деятельности других лиц.

Кроме этого, Bihus.Info рассказали о давних связях главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, которые, вероятно, обеспечивали миллионные контракты для неофициального консорциума компаний. Эти фирмы, похоже, "жонглировали деньгами" между родственными структурами и платили за товар непонятного происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с закупкой медицинского оборудования для Национального института рака. В результате сделки разворовано более 231 миллиона гривен бюджетных средств, предназначенных для лечения онкобольных пациентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!