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НАБУ и САП разоблачили хищение 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных: кто задержан. Фото

Мария Шевчук
Расследование
2 минуты
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НАБУ и САП разоблачили хищение 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных: кто задержан. Фото

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с закупкой медицинского оборудования для Национального института рака. В результате сделки разворовано более 231 миллиона гривен бюджетных средств, предназначенных для лечения онкобольных пациентов.

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Как пишет "Стопкор", по информации следствия, руководитель большой группы поставщиков, в которую входило более 300 компаний, создал преступную организацию, в которую привлек служащих НИР и аффилированных фирм. Именно эти компании впоследствии выигрывали тендеры.

По данным "Обличителя", организатором схемы является бизнесмен Герман Фисталь, являвшийся фактическим руководителем группы поставщиков медицинского оборудования.

НАБУ и САП разоблачили хищение 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных: кто задержан. Фото

Схема предполагала полный контроль над закупками. Участники создавали вид формального анализа рынка, блокировали допуск к тендерам конкурентов и манипулировали процедурой так, чтобы выигрывали нужные структуры.

НАБУ и САП разоблачили хищение 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных: кто задержан. Фото

Чтобы получить максимальную прибыль, цену на оборудование специально завышали – кое-где на 50%. К цепям поставок добавляли иностранные компании, связанные с организатором, а также меняли комплектацию аппаратуры, чтобы усложнить проверки.

В течение 20212022 годов при закупках медицинского оборудования в рамках проекта "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР" участники сделки завладели средствами на сумму свыше 231 млн грн.

Еще среди подозреваемых:

  • 2 доверенных лица, представители подконтрольных компаний – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 УК Украины;
  • 2 должностных лица НДР (по состоянию на время совершения преступления) – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 УК Украины;
  • исполняющий обязанности директора НИР (на время совершения преступления), депутат областного совета – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 УК Украины.
НАБУ и САП разоблачили хищение 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных: кто задержан. Фото

Важно, что при расследовании были привлечены правоохранительные органы из 12 стран, что помогло собрать ключевые доказательства международного характера.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других участников преступной организации. А команда СтопКора уже готовит новые материалы с деталями о схеме и организаторе.