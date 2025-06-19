НАБУ и САП разоблачили хищение 231 млн грн на медоборудовании для онкобольных: кто задержан. Фото

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с закупкой медицинского оборудования для Национального института рака. В результате сделки разворовано более 231 миллиона гривен бюджетных средств, предназначенных для лечения онкобольных пациентов.

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Как пишет "Стопкор", по информации следствия, руководитель большой группы поставщиков, в которую входило более 300 компаний, создал преступную организацию, в которую привлек служащих НИР и аффилированных фирм. Именно эти компании впоследствии выигрывали тендеры.

По данным "Обличителя", организатором схемы является бизнесмен Герман Фисталь, являвшийся фактическим руководителем группы поставщиков медицинского оборудования.

Схема предполагала полный контроль над закупками. Участники создавали вид формального анализа рынка, блокировали допуск к тендерам конкурентов и манипулировали процедурой так, чтобы выигрывали нужные структуры.

Чтобы получить максимальную прибыль, цену на оборудование специально завышали – кое-где на 50%. К цепям поставок добавляли иностранные компании, связанные с организатором, а также меняли комплектацию аппаратуры, чтобы усложнить проверки.

В течение 2021–2022 годов при закупках медицинского оборудования в рамках проекта "Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР" участники сделки завладели средствами на сумму свыше 231 млн грн.

Еще среди подозреваемых:

2 доверенных лица, представители подконтрольных компаний – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 УК Украины;

2 должностных лица НДР (по состоянию на время совершения преступления) – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 УК Украины;

исполняющий обязанности директора НИР (на время совершения преступления), депутат областного совета – ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 УК Украины.

Важно, что при расследовании были привлечены правоохранительные органы из 12 стран, что помогло собрать ключевые доказательства международного характера.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других участников преступной организации. А команда СтопКора уже готовит новые материалы с деталями о схеме и организаторе.