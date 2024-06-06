Когда прогнозируется самая напряженная ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали заявление

"Укрэнерго" предупреждает украинцев о самой сложной ситуации в украинской энергосистеме, которая ожидается в середине лета из-за повышенного потребления электроэнергии в жару и продолжающихся восстановительных работ на поврежденных обстрелами станциях. Несмотря на временное улучшение ситуации, благодаря активной работе солнечных и атомных электростанций, преодоление ежедневных дефицитов электроэнергии остается большой проблемой.

Об этом сообщило "Укрэнерго" в комментарии Общественному. По словам экспертов "Укрэнерго", ежедневные дефициты электроэнергии могут возрасти из-за повышенного потребления, вызванного жарой. Это создает дополнительные вызовы для обеспечения стабильных поставок электроэнергии в стране.

"Покрыть это потребление электричества будет сложно, поскольку все еще будут продолжаться восстановительные работы на поврежденных российскими массированными обстрелами тепловых и гидроэлектростанциях", – сообщили в "Укрэнерго". В компании также отметили, что летом гидроэлектростанции традиционно снижают производство, а энергоблоки атомных станций находятся на ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой.

После нескольких массированных обстрелов России по энергосистеме Украины "Укрэнерго" было вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения света во всех регионах страны. Компания ввела аварийные отключения с 14 мая, а с 16 мая ввела графики отключений, доведя до всех областей лимит потребления.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что за последние месяцы российские атаки нанесли значительные повреждения критической инфраструктуре Украины, которые являются самыми большими за весь период полномасштабной войны. Галущенко призвал готовиться к сложной зиме уже сейчас, даже если ограничений нет. "Даже если вы не имеете ограничений сегодня, надо понимать, что продолжается война и где-то в это время эти ограничения есть. Поэтому очень важно экономное использование электроэнергии ", – подчеркнул министр энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, разная продолжительность отключений электроэнергии в областях Украины обусловлена спецификой каждого региона и установленными пределами объемов энергопотребления. Важно учитывать эти факторы при составлении графиков отключений, чтобы обеспечить справедливое распределение электроэнергии среди потребителей.

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