Почему отключения света различаются по областям Украины: объяснение "Укрэнерго"

Различная продолжительность отключений электроэнергии в областях Украины обусловлена спецификой каждого региона и установленными лимитами объемов энергопотребления. Важно учитывать эти факторы при составлении графиков отключений, чтобы обеспечить справедливое распределение электроэнергии среди потребителей.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью. По словам Кудрицкого, главной задачей при составлении графиков отключений является учет особенностей каждого региона.

Например, разные области имеют разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении, что оказывает значительное влияние на графики отключений для населения. "Нужно понимать, что разные области могут иметь разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении. Это сильно будет влиять на то, какой график отключений будет, например, у населения", - подчеркнул Кудрицкий.

Кудрицкий привел примеры регионов с разной структурой потребления. Днепропетровская область, где очень сильно развита промышленность, имеет другие потребности в электроэнергии, чем Закарпатская область, где большая часть потребления приходится на население и малые небытовые потребители. Даже при пропорциональном распределении лимитов на эти области, эффект для жителей может быть разным.

Система распределения электроэнергии призвана пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию с учетом областной специфики. "Вся эта система – она призвана, с одной стороны, пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию. А с другой стороны – еще немного учесть "областную специфику". Сделать так, чтобы не было, что в Киевской области, например, у людей полсутки нет света, а на Днепропетровщине – только 20% у людей нет света", – отметил Владимир Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за значительного дефицита в украинской энергосистеме плановые отключения электроэнергии могут длиться более 4 часов, особенно в часы пик – утро и вечер. Аварийных отключений можно избежать, если потребители будут соблюдать установленные лимиты.

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