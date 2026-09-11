Когда Палата представителей США может рассмотреть "адские санкции" Грэма против России: СМИ выяснили подробности

Известный законопроект американского сенатора Линдси Грэма об очередных санкциях США против РФ будет вынесен на голосование уже в начале следующей недели. Причем более чем вероятно, что и Комитет по вопросам регламента, и позже непосредственно Палата представителей одобрят законопроект, поскольку он будет вынесен на голосование простым большинством голосов.

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О продвижении законопроекта сообщили Комитет Сената по международным отношениям и сенатор Жанна Шахин. Документ "будет рассмотрен по процедуре, требующей простого большинства голосов", уточнили Politico и Bloomberg.

Отличная новость

"Отличная новость: наконец-то Палата представителей будет голосовать за давно необходимый законопроект о санкциях против России. Украинские мирные жители продолжают гибнуть от путинской военной машины, и этот законопроект сильно ударит по казне Кремля. Уже пришло время принять санкции, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", – в частности, отметила Жанна Шахин.

Комитет по регламенту Палаты представителей соберется для обсуждения законопроекта Грема в понедельник, 14 сентября, в 16:00 по вашингтонскому времени (23:00 по киевскому времени, – OBOZ.UA). Голосование в комитете должно состояться уже во вторник. В комитете 13 членов – девять республиканцев и четыре демократа; достаточно семи голосов "за".

Источники Politico и Bloomberg утверждают, что с этим проблем не будет, и в комитете документ могут принять даже единогласно.

После этого в среду или четверг, 16 или 17 сентября, спикер Майк Джонсон вынесет законопроект на голосование "по стандартной процедуре". То есть и в этом случае для принятия документа достаточно большинства в 50% + 1 голос.

Примут ли проект Грэма

В Палате представителей "достаточно голосов от обеих партий", чтобы принять законопроект обычным большинством, считают в Politico и Bloomberg.

Напомним, что ранее законопроект не выносился на голосование в Конгрессе, поскольку он был принят в Сенате, но заблокирован республиканцами в Комитете по регламенту. Но теперь "документ продвигается, поскольку на этой неделе вновь получил поддержку со стороны Белого дома", уверяют издания.

Хотя в США есть бизнес-группы, выступающие против проекта Грэма, добавляют в Bloomberg. Издание цитирует "проект письма лидерам Палаты представителей", в котором неназванные бизнес-круги "призывают Конгресс исключить из законопроекта полномочия в отношении тарифов и вместо этого сосредоточиться на целевых санкциях".

О чем идет речь

Что показательно – в изданиях уже не называют, как это было раньше, проект Грэма "адскими санкциями". Дело в том, что когда в Сенате США представили обновленную версию двухпартийного законопроекта о новых санкциях против России, который много лет продвигал сенатор Грэм, в документе были значительно смягчены отдельные положения, касающиеся пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Однако жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот" в проекте все же сохранилось.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп призвал Конгресс включить Иран в документ об антироссийских санкциях – в память о Грэме, политике и товарище американского лидера.

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